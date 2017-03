Dos concejales díscolos de Ciudadanos acusan a Alejandro Ruiz de intentar “manchar su imagen”

Noticias relacionadas Ciudadanos se lo tiene que pensar mejor y de una vez Ciudadanos expulsará a dos concejales por entrar en un gobierno municipal de la región El PSOE y no Ciudadanos será quien lleve al Juzgado el caso de la diputada “tránsfuga” Al alcalde no le consta ningún “toque de atención” por parte de Ciudadanos Temas relacionados Alejandro Ruiz Ciudadanos Castilla-La Mancha Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), Jonatan Bermejo y Montaña Palacios, han afirmado que no se sienten "tránsfugas de nada", aún sin contar con el apoyo del partido, y que confían en que finalmente no se lleve a cabo su expulsión. En caso contrario, recurrirán al contencioso-administrativo.



En rueda de prensa, el concejal, Jonatan Bermejo, ha asegurado que ni son tránsfugas, ni mienten ni engañan a nadie ya que no han abandonado el partido de Ciudadanos ni tampoco les han echado del mismo hasta el momento.



En este sentido, Bermejo ha defendido la decisión "totalmente necesaria" que han tomado respecto a su entrada en el equipo de Gobierno de Jaime Ramos, a pesar de que el partido, ha señalado, "creía que no era de la competencia de los concejales tomar".



En su opinión, desde el grupo municipal se han impulsado muchas iniciativas y mociones que se han aprobado por parte del Pleno pero que "duermen el sueño de los justos". "No nos queda más remedio en una ciudad con más de un 35 por ciento de paro y donde la sociedad civil se está movilizando, ahora nos toca dar un paso importante e implicarnos en la gestión de la ciudad", ha precisado.



Bermejo ha argumentado que en España existen partidos "muy cerrados en los que lo que importa es la lealtad a los jefes y no haber demostrado una libertad de pensamiento", a lo que añade que tanto él como Montaña Palacios no piensan así y que lucharán por la ciudad "asumiendo responsabilidades".



De hecho, ha mantenido que entienden que pueden hacer más "desde el Gobierno que desde la oposición", y además ha aclarado que no entran a formar parte del PP, sino que están "en un gobierno de dos partidos".



SITUACIÓN EN CIUDADANOS

Por lo que respecta al partido, Bermejo ha recalcado que el "sentir de los militantes es entrar a formar parte de los gobiernos" y ha desmentido que no se hayan producido reuniones, todo lo contrario, ya que se ha escudado en el apoyo del 70 por ciento de la Asamblea de Talavera, a la que acudieron unos 20 militantes. "Ni mentimos ni engañamos a nadie", ha reiterado.



Si bien, Bermejo ha reconocido la negativa del partido nacional a la autorización para formar gobierno, tras la reunión "con una persona importante de la organización interna del partido", la cual, según ha indicado, fue una reunión informal en la que se les informó que no iban a valorar la situación de Talavera, pero "por motivos estratégicos no podían entrar en el gobierno municipal".



Además, ha respondido, a preguntas de los periodistas, que la decisión del partido nacional de no autorizar la entrada en el equipo de Gobierno también se comunicó a los militantes de Talavera a través de whatsapp. A este respecto, ha acusado al coordinador territorial de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, de intentar sacar temas "para manchar" su imagen.



Bermejo ha dicho estar convencido de que la expulsión del partido "no llegará", ya que el castigo "sería demasiado grande y se perjudicaría más al partido", pero que si se produjera la situación, entonces recurrirán al contencioso-administrativo.



LIBERACIONES POLÉMICAS

Por lo que respecta a las liberaciones, Bermejo ha destacado que él "no va a cobrar ni un euro más desde dentro del Gobierno", por lo que con el mismo salario va a tener "muchas más responsabilidades", y que si su interés fuera económico, "sería muchos más cómodo seguir en la oposición".



Por último, Montaña Palacios ha respondido que va a tener responsabilidad de gobierno y que como va a dedicarse en exclusiva a la concejalía de Juventud y Deportes, "todo trabajo tiene que ser remunerado".