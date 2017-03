Se confirma que un buen puñado de las oficinas que cerrará Ibercaja están en esta provincia

Noticias relacionadas Ibercaja quiere despedir a casi 700 empleados y cerrar 160 oficinas Temas relacionados Ibercaja Guadalajara (Provincia) Los representantes de los trabajadores de Ibercaja Banco han criticado la "falta de información" con la que aseguran que transcurre el periodo de reuniones informales de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la entidad financiera. Además, han opinado que con los datos de que disponen, los despidos no estarían justificados.



Ibercaja ha planteado este mes un ERE que conllevaría la salida de 686 trabajadores --532 de la red de oficinas y 154 de los servicios centrales y de apoyo a la red-- y el cierre de 160 oficinas. En este contexto, este martes se ha celebrado la tercera reunión del periodo informal de contactos entre la dirección y la parte sindical.



En declaraciones a Europa Press, el responsable de Comisiones Obreras (CCOO) en Ibercaja, Miguel Ángel Villalba, ha apuntado que durante el encuentro de hoy la entidad ha planteado, "de forma vaga" una serie de medidas sin concretar. "Hablan de intentar que haya un colectivo que sea de personas que puedan acceder a la prejubilación pronto y lo establecen en un máximo de 250, pero sin concretar condiciones ni nada".



Aunque ha mencionado que la entidad sí que ha desglosado los cierres de oficinas por zonas: 55 en la Dirección Territorial de Aragón, 15 en Castilla y León, 30 en La Rioja-Guadalajara, 16 en Arco Mediterráneo, 32 en Extremadura y 12 en Madrid.



"Nos llama especialmente la atención que en tres direcciones territoriales --Castilla y León, Arco Mediterráneo y Madrid-- en las que recientemente han presentado planes de expansión y de crecimiento estén planteando cierres, no nos parece coherente".



No obstante, Villalba ha incidido en que la demanda de información que habían realizado los representantes de los trabajadores en las reuniones anteriores no ha sido satisfecha. En concreto, Comisiones Obreras había lanzado una batería de preguntas sobre el avance de informe técnico que Ibercaja les entregó en la última reunión y sólo han dado respuesta a una de ellas: el desglose del cierre de oficinas.



"Las otras 16 cuestiones que planteábamos han sido ignoradas y nos han dicho que, en todo caso, serán respondidas cuando se inicie el periodo de negociación formal del ERE".



El responsable de CC.OO. en Ibercaja ha recordado que en la entidad financiera hay muchos trabajadores mayores de 55 años, por lo que ha sostenido que sería posible que el ajuste propuesto por la empresa se hiciera, en su totalidad, a través de prejubilaciones voluntarias. "Sin embargo, más allá de que este expediente se cubriera, nos parece una barbaridad que con una carga de trabajo enorme, como hay en la entidad, se planteen prescindir del 14 por ciento de la plantilla, en una situación en la que además Ibercaja económicamente está muy bien".



Ha recordado que las autoridades europeas han permitido a la entidad financiera amortizar anticipadamente los bonos contingentes convertibles en acciones de Caja3 por valor de casi 400 millones, algo que ha subrayado que si Ibercaja no estuviera bien no se habría consentido. Asimismo, ha apuntado que el año pasado el banco hizo una emisión de bonos convertibles de deuda subordinada por 500 millones de euros que tuvo una demanda del doble de lo que se ofrecía y tuvo el tipo de interés más bajo del mercado que podía obtener.



"Esas dos operaciones se han tenido que basar en unos informes técnicos que han valorado profesionales e instituciones. A nosotros eso nos da la lectura de que la situación de la entidad no es la que nos están plasmando en el avance del informe técnico que nos entregaron el otro día", ha apostillado.



Villalba ha expuesto que han realizado una propuesta a la entidad por escrito para pedirles que retiren este proceso y que inicien un planteamiento nuevo "que no sea traumático, que sea progresivo y respetuoso con las personas". También han reclamado que se haga "un esfuerzo" para responde a alguna de las 16 preguntas planteadas, entre ellas la afección del ERE por provincias y la platilla objetivo por provincia tras el expediente.



"En la reunión de hoy más que avanzar hemos retrocedido", ha sostenido. Ha agregado como "anécdota" que la entidad la "escatimado" en la solicitud de medios que habían realizado los representantes de los trabajadores. Pedían facilidades para poder asistir a las reuniones de negociación, dado que la otra parte dispone "de todos los medios de la entidad, económicos y de todo tipo", lo que ha considerado que les deja en "una situación de indefensión con respecto a la empresa".



NO SE JUSTIFICA "NI UN SOLO DESPIDO"

En estas primeras reuniones los representantes de los trabajadores han mostrado unidad sindical y han destacado que, con la información con la que cuentan, "no se justifica ni un solo despido". La representantes de UGT en Ibercaja, Victoria Camarena, ha reconocido que la entidad ha puesto encima de la mesa una serie de medidas para atenuar el proceso de reestructuración.



Entre ellas, ha detallado, se encuentra un plan de recolocación, "al que están obligados por ley"; movilidad geográfica para reducir el excedente, "pero sin concretar"; modificación sustancial de condiciones de trabajo para el ahorro de costes, "lo que a nuestro entender implica rebaja salarial para los trabajadores", y una extinción por edad de alrededor de 250 trabajadores. "Teniendo en cuenta esto, se nos antoja que el planteamiento de salidas que realizan es traumático", ha observado.



En este contexto, ha considerado que los representantes de los trabajadores no están en disposición de hacer ninguna propuesta para introducir más salidas voluntarias, puesto que creen que la información que se les ha aportado es "sesgada e interesada" con el objetivo de "intentar justificar" el ERE. "Hace cuatro días se nos señalaba que el banco tenía beneficios, nos mentían entonces o nos mienten ahora", ha preguntado. Así, ha matizado que si la entidad está "tan mal" para tener que hacer una reestructuración de "este calado" tiene que dimitir el delegado de Ibercaja por "su ineficiente gestión".



En la misma línea se ha mostrado el sindicato Asociación de Cuadros (ACI) que ha reclamado más información para poder hacer una contraoferta. "De momento nos han dado el guión, las medidas, pero sin concretar y, de momento, con los datos que tenemos no está justificado este proceso". Ante esta situación, las dos partes han acordado una reunión más en el periodo de negociación informal que será el martes, 4 de abril.