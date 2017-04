Te juro que te comes el teléfono como lo hagas

Temas relacionados Opinión Internet En los últimos días hemos podido ver el espeluznante vídeo de una mujer etíope, que trabajaba como empleada doméstica en una vivienda de Kuwait. La desdichada/afortunada ha sobrevivido a una caída desde una séptima planta después de permanecer colgada del balcón interminables segundos mientras su empleadora grababa el suceso sin prestarle ayuda.



En Estocolmo, al mismo tiempo que varias de las víctimas del atropello en una calle peatonal se desangraban en el suelo, algunos viandantes más ágiles de piernas que habían esquivado al camión volvieron sobre sus pasos... no para auxiliar a sus congéneres, sino para grabarlos con el smartphone mientras sufrían.



En Londres ha pasado tres cuartos de lo mismo.



Como es muy probable que este paseante sufra algún día un jamacuco o alferecía en la vía pública, te lo aviso con la mayor serenidad y contundencia: si me grabas en vez de ayudarme o marcharte sigiloso, te aseguro que me levanto con mis últimas fuerzas y hago que te tragues el móvil.



Sería mi último acto de servicio hacia esta Humanidad –ejem, qué impropio el nombrecito– que no se merece la tecnología de la que dispone. Dejad ya de grabar a todo lo que se menee, por diosssss...



(Y si lo hacéis, al menos coged el teléfono en posición horizontal, que luego no sale bien en las televisiones y os pagan menos).



Aviso gorra.