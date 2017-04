Prepárate para sufrir menos con los atascos de la A-2 cuando vayas a Madrid

Noticias relacionadas Autobuses a Madrid por la R-2, solución de Ahora Guadalajara para desatascar a miles de viajeros La R-2 no llega a 5.000 usuarios diarios, pese a aumentar su tráfico en los últimos meses Seguro que a más de un lector el titular le ha hecho la boca agua. Sin duda, a todos los que leen LA CRÓNICA DE GUADALAJARA mientras viajan, con atascos, en la "Continental". También, claro, a quienes se consumen en las retenciones diarias de entrada a la capital, aferrados al volante de su coche. La idea es de la Comunidad de Madrid y suena a conocida, aunque parece que llega ahora con la voluntad de ponerla en práctica dentro de unos meses, siquiera como prueba: carriles 'exprés' para autobuses y puede que para vehículos con dos o más ocupantes.



La A-2 ha sido la carretera elegida por el equipo de Cristina Cifuentes para comprobar si así se agiliza el acceso de algunos a sus trabajos... sin entorpecer aún más el paso de procesión de la mayoría.



La intención es reservar el carril de la izquierda para autobuses y algunos turismos: los elegidos serán aquellos que lleven varios ocupantes, en un número todavia no confirmado. El tramo podría iniciarse en Alcalá pero casi con toda seguridad en Torrejón, dados los pertinaces atascos matinales que sufre.



En todo caso, el final del tramo sería en la Avenida de América, en las inmediaciones del intercambiador. En consecuencia, los autobuses que lo usaran estarían obligados a hacer sin escalas intermedias el viaje hasta Madrid. También se prevén medidas similares para el sentido salida de la capital de España. En caso de que la experiencia fuera positiva, se aplicaría a la A-5, la carretera de Extremadura.



Todo esto lo ha explicado días pasados el consejero madrileño de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pedro Rollán.



Hasta ahora, lo único parecido es el carril VAO de la carretera de La Coruña, que tiene otra regulación diferente. A diferencia de aquel, lo que se intenta hacer en la A-2 no requiere apenas inversión, limitada a la instalación de señalización luminosa vertical y también en el suelo, para condicionar el uso del citado carril... mientras el resto de los conductores se apiñan en el central y el derecho.



Según ha trascendido, se trabaja ya con simuladores para evaluar las consecuencias, positivas o negativas, de la medida.