El 30 de abril habrá nueva protesta contra los trasvases... como reacción al último aprobado

Noticias relacionadas La “situación excepcional” de Entrepeñas y Buendía no frena otro nuevo trasvase Rebajas de primavera en el trasvase: proponen derivar “sólo” 15 hectómetros en abril De Sacedón a Pareja, en protesta contra los trasvases La cabecera del Tajo, a un 18% de su capacidad tras un invierno de pocas lluvias y mucho trasvase Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Guadalajara (Provincia) Los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, tras la aprobación este martes de un nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos, van a volver a convocar una segunda marcha de vehículos en caravana, en este caso entre Chillarón y Alocén, para el próximo domingo 30 de abril.



Con esta nueva movilización en la calle, bajo el lema 'Tajo-Segura, ni una gota más', los ribereños quieren exigir que "paren de forma inminente" las derivaciones, tal y como ha adelantado a Europa Press su presidente y alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla.



Son unos catorce kilómetros de recorrido en coches que, al igual que en la convocada el pasado 26 de marzo, busca ser una respuesta de reprobación a la aprobación de más derivaciones de agua.



En este caso, el recorrido pasa por el viaducto, donde los pueblos participantes tienen intención de dejar constancia con algún acto simbólico de su oposición a las decisiones del Gobierno central de seguir dando el visto bueno a trasvases de agua tal y como están Entrepeñas y Buendía.



La marcha tendrá lugar al mediodía y, al igual que en la primera de ellas, convocada el pasado veintiséis de marzo, la intención es "abrazar" los embalses, añade Torrecilla.



Por otra parte, el presidente de los ribereños ha señalado que, tal y como se anunciara en la pasada movilización, han solicitado por escrito reunirse con los máximos responsables políticos nacionales y regionales, la Ministra de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, para entregarles en persona sus demandas, aunque de momento no tienen respuesta de ninguno.



Para el presidente de los rribereños, en la situación actual de Entrepeñas y Buendía, da igual se lleven 15 a que se lleven 20 hectómetros cúbicos, "no hay ninguna diferencia en las condiciones que estamos ahora mismo", afirma tras volver a decir que los embalses se encuentra en "al límite".

Según Torrecilla, los pantanos han visto nuevamente reducir sus reservas en otros 11 hectómetros cúbicos en la última semana, por lo que, a su juicio, es razón suficiente como para que "se paren de forma inmediata" porque "estamos poniendo en peligro el abastecimiento para el verano".



Por último, se ha preguntado cómo cuantifican desde la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura el agua a trasvasar, dejando entrever que si bien los ribereños ya tienen problemas de desarrollo "con tanta derivación", en el Segura "lo puedan pasar mal en el verano porque van a tener cero para trasvasar", concluye.