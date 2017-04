El Gobierno de Page se dispone para una intensa campaña contra Podemos en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Pablo Iglesias Podemos PSOE Castilla-La Mancha El Gobierno regional mantendrá más de doscientas reuniones con colectivos de toda índole en las próximas semanas para explicar los efectos que acarreará en la región el incumplimiento de Podemos para sacar adelante los Presupuestos de Castilla-la Mancha para 2017 y que provocará una “ralentización de la recuperación económica y social” iniciada con el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, ha explicado hoy el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.



Hernando ha advertido que “detrás de estos recortes de Podemos hay personas que ellos solamente consideran daños colaterales” y ha denunciado el incumplimiento del acuerdo de Presupuestos con la formación morada, que “sin ningún motivo, sin ninguna explicación, sin ningún argumento, fue acuchillado por la espalda, sin previo aviso y sin petición de seguir negociando en ningún momento”, diciendo no, junto al PP, “a la esperanza y a las oportunidades de la gente más humilde de la región” y “boicoteando el proyecto de progreso” en Castilla-La Mancha”.



El portavoz ha recordado que Podemos firmó y presentó este acuerdo junto al Gobierno el 23 de enero, un acuerdo que llevó a esta formación política a rechazar una enmienda la totalidad y a votar a favor de las cuentas regionales para este año en la Comisión de Presupuestos al incluir y dar respuesta a todas las peticiones que la formación morada había pedido que se incorporaran. “Lo que ha hecho Podemos no ha sucedido porque hubiera falta de diálogo por parte del Gobierno; al contrario, hubo diálogo, hubo acuerdo, pero lo incumplieron unilateralmente sin avisar”, ha apostillado.



Hernando ha rechazado que la “traición” de Podemos se deba a que no se aprobaran 20 de las 25 enmiendas que presentaron durante la tramitación ya que, ha recordado, “el presupuesto pactado incluía las enmiendas que sí dijeron que iban a presentar como grupo parlamentario pero que, en realidad, por su ignorancia, las preparaba de su puño y letra el propio vicepresidente regional”. Respecto a las enmiendas que se negaron a mostrar y que se presentaron al margen del acuerdo, el portavoz ha desvelado que el propio líder de Podemos en la región, José García Molina, reconoció que “sabía que sólo las iba a presentar para poder tener más opciones de ganar sus primarias”.



Así, ha añadido que Molina “era consciente de que tanto el PSOE como el PP no las iban a apoyar” pero que “eso no le preocupaba en ese momento” ya que, en palabras de Hernando, “eran enmiendas de postureo que él nos dijo que sólo servían como posicionamiento ideológico de cara a sus primarias”, por lo que “ahora no pueden servir como excusa para no haber aprobado el Presupuesto”. “No es excusa para engañar y mentir y traicionar a la gente humilde de Castilla-La Mancha”, ha aseverado el portavoz del Ejecutivo autonómico.



Hernando ha aclarado que sólo se rechazaron aquellas enmiendas que Podemos había planteado en clave interna y que, en su conjunto, apenas alcanzaban los 40 millones de euros sobre un presupuesto de casi 9.000 millones, por lo que “han montado el espectáculo y han traicionado a la región por tan solo el 0,05 por ciento de la falta de entendimiento”. Un argumento que “no es válido para tumbar un presupuesto” y que, según ha destacado, demuestra que la palabra “no tiene ningún valor” para los diputados de Podemos, “que han puesto un coste desorbitado a su vanidad, su soberbia y su orgullo”.



El portavoz del Gobierno regional se ha preguntado en qué momento Podemos decidió “cargarse” el acuerdo de Presupuestos, “durante cuánto tiempo ocultó la verdad” y “por qué si siempre dicen que están abiertos a negociar no negociaron antes de la votación y no dijeron lo que iban a hacer”. Hernando ha añadido que “es normal que haya una sensación de engaño generalizado” y ha asegurado que “sólo querían tumbar el Presupuesto, hacer daño y reventar, no querían resolver ninguna diferencia, no querían abrir ningún debate, no querían resolver ningún problema”.



Consecuencias de la decisión de Podemos

Tras recordar que el Ejecutivo autonómico está analizando de manera sectorial y territorial las graves consecuencias de esta decisión, el portavoz ha exhortado a Podemos a “que dejen de esconderse y den la cara” y expliquen a la gente humilde de Castilla-La Mancha que quería seguir avanzando y mejorando “por qué han votado contra tantísimas soluciones a los problemas de la ciudadanía y han elegido de manera premeditada y torticera” ser parte del problema y no de la solución”, ha enfatizado.



Así, Hernando ha subrayado la “traición” de Podemos a la gente más necesitada de la región al votar en contra del Plan de Renta Garantizada, “un plan pionero que era un ejemplo para toda España” y del que “se les ha llenado la boca hablando del Plan Podemos” para después dejar a esas personas de nuevo “en la cuneta”. También ha destacado que el voto negativo de Podemos a los Presupuestos impedirá a los funcionarios recuperar la mitad de la “tasa Cospedal”, tal y como se había acordado con los sindicatos, y continuar con la reducción de ratios iniciada este curso pero que iba a ejecutar principalmente con el presupuesto de 2017.



Del mismo modo, ha glosado las dificultades que habrá para convocar nuevas ofertas de empleo público -algo que afectará especialmente a los agentes medioambientales-, la posibilidad de que haya que despedir a 415 nuevos docentes ante la falta de presupuesto o el Plan de Infraestructuras Educativas, “puesto en tela de juicio” por el voto en contra de Podemos y que iba a permitir “de una vez por todas” que en esta tierra no haya una generación entera de niños y niñas que solamente hayan estudiado en barracones.



La formación morada también ha votado en contra de incrementar la financiación de las universidades “después de meses de intensa negociación”, algo que podría acarrear problemas para pagar la investigación de los docentes universitarios, ha remarcado Hernando, quien también lamentado que Podemos haya votado para que no haya un Plan de Renovación Tecnológica en los hospitales públicos, “para que nos hagamos las pruebas con las mismas máquinas que hace años” y para que haya que paralizar la segunda fase del Hospital de Albacete y el Plan Funcional del Hospital de Puertollano.



En el ámbito social, Hernando ha subrayado, por ejemplo, el rechazo de Podemos con su voto a abrir centros de mayores y centros de personas con discapacidad, a poner en marcha la tarjeta de transporte joven, a continuar con los proyectos de carreteras y al Plan de Garantía +55, “una oportunidad y una esperanza para llegar a la jubilación dignamente” que Podemos “pone en dique seco”, al igual que el Plan de Autoempleo y Emprendimiento o el Plan de Retorno de Talento Joven. “Es decir, no quieren que los jóvenes podamos volver a echar raíces en esta tierra”, ha enfatizado.



Asimismo, ha hecho hincapié en que Podemos ha votado “para que no podamos luchar contra la violencia de género, para que no podamos tener dinero que nos permita incorporar educadores sociales para atender en los recursos de acogida a las víctimas de la violencia machista y para mejorar incluso los programas de atención a víctimas de agresiones sexuales”. Así, “sólo hay una cosa peor que la puñalada trapera de Podemos por la espalda después de tener pactado el acuerdo de Presupuestos, y que es el hachazo, el tijeretazo, el no de Podemos a la gente más humilde de la región”, ha asegurado.



“Todo lo prorrogado se mantiene, pero todas las mejoras se quedan por ahora en el aire. No renunciamos a conseguir estas mejoras, pero es evidente que hay grandes dificultades”, ha remarcado antes de añadir que muchas de las más de doscientas reuniones programadas ayer por el Consejo de Gobierno con sindicatos, empresarios, universidades, funcionarios, comunidad educativa, agricultores y ganaderos y colectivos del Tercer Sector lo son “a petición propia de estos colectivos”, por lo que ha agradecido a todos “la voluntad expresada de ayudar y de sumar”. A ellos “vamos a decirles alto y claro” que, sin descartar ningún escenario, “lo que sí tenemos claro es que el Gobierno de García-Page sí va a defender los intereses de Castilla-La Mancha”.



Acuerdos del Consejo de Gobierno

Así, Hernando ha informado que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana un paquete de ayudas prorrogadas de 2016, entre las que destacan las dirigidas a ayuntamientos, instituciones feriales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro para promover la celebración de ferias comerciales en Castilla-La Mancha y a las que el Ejecutivo autonómico destinará 270.000 euros con aproximadamente cincuenta potenciales beneficiarios.



También se ha aprobado la concesión de ayudas directas a las empresas que contraten a personas con discapacidad o faciliten la adaptación de sus puestos de trabajo a sus necesidades. Ayudas que contarán con 700.000 euros “para que las empresas den oportunidades a quienes más complicado lo tienen, y con ello dar un impulso a la normalización, integración, inclusión y autonomía personal del colectivo de personas con discapacidad”, ha subrayado.



Hernando ha hecho hincapié en que estas ayudas han hecho posible que el desempleo entre personas con discapacidad en la región haya bajado un 12 por ciento ya que “la inserción laboral de los que menos oportunidades tienen y de los que más sufren a causa de la injusta lotería natural, en un entorno ferozmente competitivo, es un factor clave para que nuestra sociedad siga creciendo, pero creciendo también con alma y en igualdad”.



Por último, ha informado de la resolución de ayudas para la creación, consolidación y modernización de cooperativas y sociedades laborales, dotadas con 1,5 millones de euros. Ayudas que dejaron de convocarse en la legislatura anterior y que tienen como objetivo favorecer la creación de empleo estable y de calidad en las 1.800 cooperativas y sociedades laborales de la región a través de cuatro líneas de subvenciones para promoción, inversión, mejora de la competitividad y fomento de la comercialización.