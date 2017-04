Robisco: “Es una indecencia política cómo se está tratando el trasvase Tajo-Segura”

Noticias relacionadas El 30 de abril habrá nueva protesta contra los trasvases... como reacción al último aprobado Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Lorenzo Robisco PP PSOE Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, considera que la situación que atraviesan actualmente los embalses de la cabecera del río Tajo --Entrepeñas y Buendía-- es "una injusticia social histórica" que se está tratando "con mucha indecencia"; un tema "muy duro en el que la solidaridad de Guadalajara y de los pueblos ribereños no tiene precedentes", por lo que reclama "de una vez un Plan Hidrológico Nacional".



"Se ve con dureza, con la rabia de que Guadalajara ha sido solidaria siempre en temas nucleares, sociales e hidráulicos, y nunca hemos tenido la compensación que se merece. Con esa rabia se ve, pero lo que no se puede es, con una demagogia inmensa, intentar hacer una guerra del agua, eso es lo que no hace el PP", apunta Robisco, nacido en la provincia de Guadalajara, en una entrevista que ha concedido a Europa Press.



Las declaraciones de Robisco se realizaron antes de que se autorizara el último trasvase de 15 hectómetros cúbicos a través del acueducto Tajo-Segura para este mes de abril, que se producen cuando el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de abril de 2017, era de 399,6 hectómetros cúbicos, "situación hidrológica excepcional, nivel 3".



En referencia a las reclamaciones que exigen los municipios ribereños sobre la puesta en marcha de desaladoras en el Levante y frenar la política de trasvases, Robisco asegura que aunque es consciente de que se trata de una situación "muy dura", se está "respetando lo que está escrito, ya que es lo que se pactó y lo que se debe cumplir". Además, apunta que es "indudable que progresivamente se llegue a los 400 hectómetros cúbicos" que recoge el Memorándum Tajo-Segura.



"LAS DESALADORAS SON UNA MEDIDA PARCIAL"

El portavoz 'popular' afirma que las partidas de inversión del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en referencia a las reclamaciones de la puesta en marcha de las desaladoras de la costa del Levante por parte de los pueblos ribereños y de la inversión en infraestructuras para su comarca, sí contemplan "millones de euros que se dedican a los pueblos ribereños, todos pocos y escasos, porque nunca se ha sido solidario con ellos".



"Han venido millones y nunca se han repercutido donde correspondía, que era la zona de cabecera, eso ha ocurrido siempre, pero no se puede afirmar que las desaladoras son la solución porque es una medida parcial", ha manifestado Robisco respecto a las infraestructuras en la comarca de los pueblos ribereños, y ha añadido que "lo fundamental es ponerse de acuerdo" y concretar un Plan Hidrológico Nacional que permita "tener agua en suficiencia para todos".



LA JUNTA "NO HA HECHO NADA"

Así, también ha sostenido que "el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha hecho nada ya que presentando recursos pueden estar toda la vida, pero eso no son soluciones". "A mí me duele una obra que nunca se dice, en la que se tira agua a mansalva, litros y litros del embalse de Beleña, y hay que unir este con el embalse de Alcorlo --ambos en Guadalajara--, que es el que abastece todo el corredor del Henares, incluido Alcalá de Henares".



"Se tira el agua y Page nos ha rechazado dos o tres veces esa propuesta, una inversión sencilla de 20 o 30 millones de euros que financiada con Europa no es dinero", ha agregado el portavoz de PP en la Comunidad Autónoma, que asegura que "la solución" para estos municipios "no es la radicalidad de trasvase sí o trasvase no, sino solucionar el problema del agua".



"El problema es nacional, la guerra no es política ni debe serlo, pero el presidente regional, Emiliano García-Page, en cuanto se ve agobiado de problemas, se va a ver al alcalde de Sacedón, Franscisco Pérez Torrecilla, y a los ribereños que él lidera, algo que no sirve de nada, ni llueve más, ni hay más agua por que Page vaya a allí a saludar", señala Robisco, que incide en que "lo que más duele de todo, casi tanto como ver cómo están los pantanos" es "la indecencia política con la que se trata este tema".