Podemos se prepara para sus primarias en Castilla-La Mancha, sin saber aún qué hará David Llorente

Temas relacionados David Llorente García Molina Podemos Castilla-La Mancha La secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, María Díaz, ha avanzado que la dirección del partido va a fiscalizar los gastos e ingresos de cada uno de los candidatos que concurran a la Asamblea regional, que culminará el próximo 21 de mayo con la elección de un nuevo secretario general.



En una entrevista con Europa Press, Díaz ha señalado que la financiación de los actos tendrá que ser pagada por cada una de las candidaturas, pero en todo caso se llevará a cabo una labor de vigilancia de todos los movimientos que se produzcan al respecto.



Igualmente, ha indicado que los datos relativos a estos movimientos serán públicos a través de Internet, para dotar de "total transparencia" al proceso desde su inicio.

En Castilla-La Mancha están llamados a votar cerca de 15.000 inscritos, y Díaz se ha mostrado confiada en que haya una "altísima participación", lo cual será "símbolo de más democracia".



NINGÚN CANDIDATO OFICIAL

Pese a que restan apenas seis semanas para que se ponga en marcha la maquinaria de la Asamblea, todavía no hay ningún candidato oficial, si bien se presume que los dos únicos diputados regionales de Podemos, José García Molina --actual secretario general-- y David Llorente, midan sus fuerzas en la cita.



Díaz ha dicho sobre García Molina que se presentará "si sigue entusiasmado con el proyecto que se presente". Sobre el actual líder del partido, ha dicho que el hecho de que Pablo Iglesias se haya mostrado partidario de su continuidad, no necesariamente debe de ser considerado como "buena publicidad". "La fuerza de García Molina son sus decisiones valientes".



En cuanto a su papel dentro de las posibles candidaturas, ha señalado que se integrará en alguna siempre y cuando le convenza el proyecto, y si no, no tendrá problema para volver a desempeñar su puesto de trabajo como educadora social y pedagoga.



Sobre David Llorente, el cual no ha desvelado si figurará en los carteles pero que lleva meses impulsando una corriente crítica dentro del partido bajo el nombre de 'Avanzar Juntxs', ha dicho que si finalmente se hiciera con la Secretaría General "sus fines no serán muy distintos a los de cualquier otra candidatura".



"Estamos todos para lo mismo y con un objetivo claro. Y cualquier candidatura que se presente tiene posibilidades de ganar", ha afirmado, si bien ha reconocido que le gustaría que García Molina se volviera a presentar, ya que "tiene mucho que hacer y que decir todavía en la región".



YA SE TRABAJAN LAS CANDIDATURAS MUNICIPALES

De otro lado, Díaz ha revelado que ya se está trabajando para conformar candidaturas municipales de cara a las próximas elecciones de 2019, y aunque quedan "lejos", en estos momentos se está "mapeando" el registro de militantes en cada municipio.



Ha reconocido que "habrá que establecer un sistema" de control para que no se cuele "ningún garbanzo negro" como en su opinión "sí" ha ocurrido en otros partidos.



"Aunque ningún mecanismo te puede asegurar que no ocurra algún caso, sí que tenemos una cosa clara: con quien incumpla el código ético se tomarán medidas de forma inmediata en nuestro partido", ha enfatizado.



ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Sobre la actividad parlamentaria prevista por el partido de cara a los próximos meses, ha aseverado que seguirán con todas sus iniciativas legislativas anunciadas como la Ley de Cámara de Cuentas o una ley integral contra la violencia de género.

Igualmente, la reforma del Estatuto planteada por el Gobierno regional o la reforma del Reglamento de las Cortes centrarán buena parte de su trabajo en las Cortes.



En este punto, ha defendido que uno de los extremos que quieren incluir en esta reforma del reglamento es "que se obligue al presidente autonómico a comparecer en las Cortes", ya que en su opinión "es bochornoso que en Castilla-La Mancha no lo hagan".