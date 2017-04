¿Te acuerdas del cementerio nuclear? Su retraso nos cuesta cada vez más dinero

Temas relacionados Energía nuclear Ecologismo Residuos El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, ve necesario poner fin al retraso en la construcción y la entrada en funcionamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) porque está produciendo "un sobrecoste" que se tiene que trasladar en la tasa que los operadores de las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) por la encomienda de su gestión futura.



Al mismo tiempo, además de este retraso "con coste", ha añadido que mientras tanto las centrales están teniendo que construir almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta. Se trata, según ha explicado en una entrevista con Europa Press, de una instalación sencilla, de hormigón, que aloja los contenedores que contienen el combustible. En Trillo existe uno desde hace años.



Solo el de Ascó, según Gago, que es el director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), ha tenido un coste de unos 13 millones de euros, un importe que se integra en el balance de costes y cuyo impacto real sobre la tasa que se paga a Enresa es de un promedio de 6,9 euros por cada megawatio hora.



Respecto a la ubicación del futuro ATC asegura que "cualquiera de los emplazamientos" que se evaluaron para acogerlo cumplían los requisitos y ha defendido que el proceso fue democrático, participativo, transparente y voluntario.



Aunque por "motivos sentimentales" le habría gustado que el lugar elegido hubiera sido Ascó, asegura que el emplazamiento de Villar de Cañas es "igual de seguro" pero puede que sea más costoso a nivel económico". "No tengo duda de que el emplazamiento es bueno, viable y perfectamente adecuado si el CSN lo ha avalado", ha confiado.



Por otro lado, más allá del almacenamiento para los próximos 70 o 100 años en el ATC, ha advertido de que es preciso "abrir el melón del almacenamiento a largo plazo porque en cuestiones fundamentales para el Estado, no hay que esperar".



"El debate hay que plantearlo en su momento y otros países tiene ya identificados los emplazamientos, cuentan con laboratorios subterráneos o instalaciones de demostración que son aceptados por la sociedad civil", ha subrayado.



En este contexto ha puesto de ejemplo a los países escandinavos que son "altamente participativo" y cree que en España se debería seguir un modelo similar al proceso de participación que se ha seguido en el ATC.



ESPAÑA, PAÍS NUCLEAR

Gago considera que "España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban claramente" debido a la opinión contraria predominante entre la sociedad, a consecuencia de "muchos titulares que van a las emociones de las personas", pero a pesar de esto, considera que es preciso abrir el "melón" del debate sobre el almacenamiento a largo plazo de los residuos, porque es "una cuestión de Estado".



Ha lamentado la desinformación y la opinión general de rechazo de este tipo de energía por "miedo", por "desconocimiento" o por los tres accidentes significativos (Three Miles Island, Chernobil y Fukushima) por los que entiende que cuente con "cierto rechazo ideológico".



Sin embargo, el presidente de la organización, que asumió su cargo en el mes de marzo, ha explicado que a mayor conocimiento de esta tecnología hay una mayor aceptación de modo que su objetivo es lograr un mayor entendimiento de los españoles de la energía del átomo porque asegura que tiene "muchas cosas positivas beneficiosas para la sociedad".



Para ello, una de las posibles medidas que se plantea es revisar los libros de texto para evitar posturas marcadas y contrarias a la nuclear así como fomentar la captación de talento entre los jóvenes para que se dediquen a un sector de alta cualificación y bien remunerado que permita dar el relevo a la actual generación que inició el programa nuclear en España y que "se irá jubilando".



En este marco, considera también que es crucial para el sector ser "más visible", con datos y argumentos objetivos en el "necesario debate" que debe hacer España sobre el futuro energético a medio y largo plazo y el papel de transición que puede jugar la nuclear.



Entre estos atributos se ha referido a la estabilidad que proporciona a la red de distribución porque es una "energía de base", así como al hecho de que la energía nuclear no emite gases de efecto invernadero, por lo que puede jugar un papel relevante en la lucha contra el cambio climático y para que el país pueda cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París.



"Queremos poner en valor esta energía en el mix de generación energética y entendemos que su papel en el futuro es inexorable en el paso hacia las renovables que tendrá lugar a tanto en este país como en otros", ha comentado.