Diputados de Podemos visitan las exhumaciones del cementerio de Guadalajara y lanzan críticas

Diputados de Podemos Comunidad de Madrid han visitado las exhumaciones en fosas comunes del cementerio de Guadalajara y han criticado que estos trabajos no se realicen por las instituciones españolas sino gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y las donaciones de un sindicato noruego.



Este martes por la mañana los parlamentarios Pablo Padilla, Hugo Martínez Abarca, Beatriz Galiana y Emilio Delgado han acudido a conocer de primera mano las exhumaciones que se están produciendo en las fosas comunes del cementerio municipal de Guadalajara, que tienen como objetivo la búsqueda de Timoteo Mendieta, dirigente de la UGT, fusilado el 15 de noviembre de 1939.



Los trabajos arqueológicos se producen a raíz de la Querella Argentina 4591/10 y el testimonio de Ascensión Mendieta, hija de Timoteo, por orden de la jueza Servini.



"Por desgracia la exhumación no se realiza gracias al compromiso de las instituciones españolas con las recomendaciones de Naciones Unidas, que se guían por los principios de Verdad, Justicia y Reparación, sino que se llevan a cabo gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica", han destacado.



Los trabajos arqueológicos están dirigidos por René Pacheco y Marco González junto a un grupo de voluntarios y están financiados por las donaciones de un sindicato noruego de electricistas. Por otro lado, hay que señalar que las muestras de ADN son tratadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que no cobra a los familiares.



"Es una vergüenza que, teniendo a miles de hombres y mujeres enterrados en fosas comunes sin el reconocimiento público que merecen por haber muerto defendiendo la democracia, nuestro país aún dependa de colaboraciones extranjeras para garantizar la defensa de los Derechos Humanos. El modelo de privatización de las exhumaciones supone una dejadez de funciones por parte de las instituciones del Estado y deposita toda la responsabilidad sobre las familias y asociaciones, lo que genera dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad", afirman los diputados autonómicos.



"La privatización alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales. Estas no se personarían cuando se denuncia el descubrimiento de una fosa y no existen por ende registros oficiales de las exhumaciones. Se crea así un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre su derecho a enterrar a sus seres queridos y la posibilidad de poder un día establecer una verdad oficial sobre las circunstancias de su muerte", añaden.



Del mismo modo, los diputados de Podemos recomiendan encarecidamente a cualquiera que tenga la oportunidad que se acerque a un acontecimiento de estas características.

"Las exhumaciones no sólo suponen la posibilidad de recuperar un cuerpo, sino que se genera un proceso que va más allá, supone el afloramiento de verdades ocultas, se disipan miedos enquistados en nuestras poblaciones y se desmantela la estructura de impunidad, olvido y silencio sobre la que se sustentan los años de la dictadura", concluyen.



El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid presentó una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para la elaboración de un mapa integral de fosas comunes en esta región como herramienta necesaria para el diseño y ejecución de un futuro plan integral de exhumaciones, en cumplimiento con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos a los que España está suscrito.



"Es una cuestión por el presente, por las personas que hoy en día tienen derechos fundamentales desatendidos, tal como señala el Consejo de DDHH de la ONU", han afirmado desde el partido de Pablo Iglesias.