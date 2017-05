UPyD se queda fuera de los actos oficiales del Día de la Región, al no ser invitados

UPyD Castilla La Mancha lamenta que, "tras mostrar al gabinete de presidencia del Gobierno regional su interés" de asistir al acto institucional del Día de Castilla La Mancha, "no hayan recibido contestación alguna por parte de ningún representante del Ejecutivo autonómico".



La coordinadora territorial, Ana Rosa Quintana, asevera, mediante un comunicado, que "parece ser que al Gobierno de Castilla La Mancha se le olvida que UPyD representa con 16 concejales a vecinos de nuestra provincia, en alguno de los casos formando equipo de gobierno".



La líder magenta remarca que "nuestro interés no es por la asistencia a un acto institucional, sino porque en él, al igual que otros, se encuentren representados los votantes de UPyD en la región. Nos parece una falta de sensibilidad hacia los ciudadanos que creen que UPyD es una alternativa para Castilla-La Mancha", ha asegurado.



La formación magenta no quiere dejar de asistir a Cuenca en un día tan importante para los castellano-manchegos, y bajo el lema 'UPYD un deseo para Castilla-La Mancha' realizará una serie de actos en las calles de esta ciudad, acercándose y recogiendo los deseos de los ciudadanos que por allí paseen".



Estos actos al igual que la exposición de propuestas de UPYD sobre el Estatuto, van a contar con la asistencia de Cristiano Brown, portavoz nacional de UPyD.