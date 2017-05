Nacho Hernando apela a los diputados de Podemos para que vuelvan a ser “útiles”

Temas relacionados Podemos PSOE Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha avanzado que las reuniones que el Ejecutivo prevé mantener con los grupos parlamentarios a fin de "llegar a acuerdos" que tiendan a la aprobación de los presupuestos de 2017, serán "prudentes y discretas".



"Esto no puede ser un 'Gran hermano' sino una reunión útil para llegar a acuerdos", ha destacado Hernando, en declaraciones a los medios previas al inicio del acto del Día de Castilla-La Mancha, que se celebra en Cuenca.



Tras destacar que las reuniones comenzarán en función de cuando puedan los grupos, ha incidido en que lo importante es que trabajen y lleguen "a conclusiones en ellas". En este sentido, Hernando se ha mostrado "abierto" a "aceptar como propias" enmiendas que aprobaron tanto PP como Podemos de manera conjunta.



El portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado al secretario regional de Podemos, José García Molina, que tanto él como su compañero en las Cortes, David Llorente, han sido dos diputados "muy útiles" para Castilla-La Mancha y les ha pedido que "recuperen esa utilidad para el conjunto" de la región, no por el presidente autonómico, Emiliano García-Page ni por el Gobierno, sino por los ciudadanos.



Nacho Hernando ha apuntado que, sobre la capacidad de dialogar y negociar y ceder, el escenario que se abre es "posibilista", convencido de que "no podemos quedarnos con la tarea a la mitad" y de que hay que "culminar este proceso", pues "no entendemos ni podemos explicarle a la gente" que acabe este ejercicio "en blanco".



A su juicio, hay que "intentar mantener ese ritmo de la recuperación" y la falta de presupuesto "significa claramente la ralentización en el ritmo de recuperación" de la Comunidad Autónoma, por lo que ha abogado por "ser parte de la solución y no ser parte del problema". "Tenemos que ceder, sobre todo cuando ganan todos los castellano-manchegos", ha subrayado.