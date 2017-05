La Guardia Civil patina en el Día de Castilla-La Mancha

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

31/05/2017 Intentad cambiar de autonomía.

Siempre con la misma historia y luego hablamos de los catalanes que son unos pesados con lo suyo.Podian haber dicho castellano manchegas,pero es esto tan,tan,tan importante.Si madrileños no se puede ni se debe ser y Castellanos son ya muchos...habrá que elegir entre ser unos u otros.O únicos.SI la mayoría de gentes de Guadalajara optan por ser solo Castellanos,pues ya se sabe...a intentarlo y punto,pero siempre siempre no se puede estar hablando de lo mismo.Cuando uno no se siente bien en un sitio,se planifica el viaje y como esto no es lo mismo que los catalanes,seguro que se conseguirá cambiar de autonomía. Alcarreño

31/05/2017 Cazurros.

Siempre tiene que haber algún cazurro defendiendo la ignorancia y la incultura, ¡eh, ¿candaules?? Castellano sin más

31/05/2017 Siempre igual.

No Caudales. Si la autonomía se llaman Castilla-La Mancha el gentilicio es castellano-manchego, eso es de primero de primaria. En Castilla y León hay castellanos y hay leoneses, en Castilla-La Mancha todos somos castellanos, salvo quizás la parte murciana de Albacete.

Deberías leer un poquito y repasar cómo la sociedad de Guadalajara mayoritariamente estaba en contra de la entrada de Guadalajara en el futuro ente. Luego llegaron los de UCD y PsoE a traicionar a la gente, pero eso es ya otra historia. Cefe

31/05/2017 Castellano viejo.

Ni papel de fumar ni po... Es que la burricie cansa y la mancheguidad abruma. candaules

31/05/2017 Cogérsela con papel de fumar....

Perdonad, pero vaya tontería. ¿Cómo se llama la comunidad autónoma a la que pertenece Guadalajara? CASTILLA-LAMANCHA. ¿Por qué no se quejó nadie en el momento procesal oportuno? Si la GC hubiesen puesto solo CASTILLA, habrían inducido al error (CASTILLA LEON), mas con tanto ´´intelestuá´´ que anda por ahí suelto. En este nuestro querido, amado y siempre bien ponderado país, lo único que sigue funcionando aceptablemente bien, es la sanidad pública y los picoletos (perdón, es por enfatizar). ¿Por qué no os dedicáis a criticar el FUMBO?. Ahí si hay materia sesuda.