A la caza de quienes robaron “sólo” 20 millones de euros con el IVA: nuevos detalles del caso

Aún no ha pasado un mes y ya casi está en el olvido uno de los mayores casos de fraude fiscal en Guadalajara. Fue el pasado 26 de mayo de 2017, una fecha para recordar, cuando el juez Villegas tuvo ante sí en la plaza de Beladíez a siete implicados en una compleja red para convertir las transacciones con IVA en millones de euros de ingresos fraudulentos para el beneficio de una trama empresarial.



Días después, la Agencia Tributaria se encargaba de publicitar los hechos, como mérito propio y con una nota de prensa que alcanzó relevancia nacional, pero con un eco muy fugaz, a pesar de las cifras que se barajaban: 25 millones de euros de fraude en tres años, en empresas del sector de la informática y la electrónica.



Un caso "Made in Guadalajara"

El proceso judicial se había iniciado con unas diligencias previas incoadas el 29 de diciembre pasado, al día siguiente de los Santos Inocentes. Aunque a alguno pudiera parecerle una pura inocentada que en Guadalajara hubiera margen para provocar tanto fraude fiscal, lo cierto es que el informe de la Agencia Tributaria que dio origen a todo se ceñía exclusivamente a la provincia de Guadalajara, aunque luego haya derivado en registros también en Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante.



Tras la denuncia de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 3, del que es titular Jesús Manuel Villegas Fernández, puso en marcha una instrucción que en pocos meses terminó por dar resultados tangibles. Tanto, que de los siete llamados a declarar, dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para tres mujeres y dos hombres, mientras que los otros dos quedaban en libertad, con cargos.



Los primeros datos hablaban de 19 investigados por estos hechos y el dato es cierto. También se hablaba de un fraude de más de millones de euros, pero las fuentes consultadas por LA CRÓNICA DE GUADALAJARA rebajan el total a "sólo" 20 millones de euros.



Se trata, en cualquier caso, de una imputación provisional, por un delito contra la Hacienda Pública de una gravedad como sólo se ha visto en Guadalajara en contadas ocasiones.



Lo que sí ha sido imposible hasta el momento para este diario es confirmar la identidad no sólo de los implicados sino también de las empresas utilizadas por esta red de presuntos delincuentes, que operaban por el ya antiguo sistema de "la trucha", argucia que se detalla más abajo en esta misma información.



Miles de folios

En lo que sí coinciden todos los consultados por esta Redacción es en que en el Juzgado se han acumulado lietralmente "miles de folios" para armar una causa que se mantuvo bajo secreto de sumario hasta producirse las detenciones.



Para poner nombres y apellidos en este caso fueron de gran importancia las conversaciones telefónicas que se cruzaban los implicados y que estaban "pinchadas", sin que tuvieran conocimiento de ello.



Ahora, las mayores esperanzas para fijar con precisión las responsabilidades de cada cual están puestas en el trabajo de los peritos, que desbrozan en lo posible la documentación intervenida.



Lo que se sabe hasta ahora

Los investigados habrían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal.



La mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde, a su vez, se distribuía a los canales de comercialización.



Sin embargo, y con el único fin de eludir el pago del IVA, se interponían una serie de sociedades instrumentales creadas al efecto en otros países europeos y en España. Dado que, de acuerdo con la normativa del IVA, no procede pagar el impuesto indirecto en las adquisiciones intracomunitarias, pero sí en las ventas interiores de España, las entidades que introducen la mercancía en España tienen que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no soportar el impuesto en sus compras y sí repercutirlo en sus ventas.



Es en esta operativa donde se inicia la comisión del presunto fraude investigado. Su rápida expansión viene motivada también por la posibilidad de reducir el precio de los productos que comercializan gracias al margen que le proporciona la propia defraudación del IVA.



En la investigación llevada a cabo se ha constatado que las empresas instrumentales extranjeras y españolas eran, en realidad, dirigidas y controladas por las mismas personas.



Además, para dificultar su detección, periódicamente eran sustituidas por nuevas empresas, al frente de las cuales se colocaba a testaferros.



Dentro de la operación se han adoptado medidas cautelares patrimoniales judiciales para el bloqueo de 90 cuentas bancarias de las empresas instrumentales y los supuestos implicados en la trama, el embargo de 11 vehículos de alta gama, y también se ha procedido a la incautación de dinero en efectivo por importe de 165.000 euros.