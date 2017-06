A Ciudadanos le preocupa que puedas cruzar por cualquier parte del Paseo de las Cruces

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Juan

14/06/2017 Algo sí consiguieron, sí. .

Bueno sí, para algo si que han demostrado servir. Lo primero que pidieron y obtuvieron los concejales de Ciudadanos al llegar al consistorio fué liberaciones y sueldos, cosas que consiguieron. Una vez logrado ésto, se terminaron los logros. A partir de ahí pedir y pedir pero conseguir, lo que se dice conseguir, nada o muy poca cosa, bagatelas. Se ve que las liberaciones y sueldos tienen efectos anestésicos respecto a las reivindicaciones y pretensión de ejecución, siquiera parcial, del programa de Ciudadanos. Una vez conseguidos, ¿para qué vamos a estar aquí tratando de conseguir cosas para la ciudad, su mejora y la de sus vecinos? Con lo fácil que lo tienen dependiendo como depende la alcaldía de ellos y nada, no consiguen nada de nada. ¿Será incapacidad de los ediles del partido naranja en la ciudad o es que son la marca blanca del PP y por tanto no van a exigir, ni obtener, nada? Juan

14/06/2017 Tienen razón pero no sirven de nada ni como oposición ni como opción de gobierno. .

Tiene razón Ciudadanos en que esos pasos son un peligro. De hecho van al menos 4 atropellos y es la zona de la ciudad que más tiene en su haber. Y la solución es facilísima. Basta con poner setos vegetales ahí como hay en el resto del paseo y quitar las rampas de acceso a la calzada. Y hay medios para hacerlo puesto que el Ayuntamiento termino el ejercicio 2016 con superávit.

Dicho esto, una cosa está clara: Ciudadanos en Guadalajara no pinta nada. Hace más de 1 año que lo propusieron y no les hicieron ni caso. Ahora vuelven a la carga y sucederá lo mismo y no es porque no tengan poder para obligar al Alcalde a cambiar eso porque lo han tenido muy fácil y no saben aprovecharlo (a menos que la explicación es que PP y C´s son compis o la misma cosa). Lo mismo con otros temas. Por ejemplo, para aprobar los presupuestos necesitaban sus votos y en lugar de darlos a cambio de estas cosas, y otras necesarias, se lo dan gratis total e incondicionalmente. Ciudadanos no es más que la muleta del PP, la otra marca del mismo. Si no, en lugar de proponer y no conseguir nunca nada conseguirían cosas porque simplemente la alcaldía del PP depende de ellos pero ya ven, ocurrencia tras ocurrencia y resultados, ninguno. Con lo sencillo que es: te apoyo en los presupuestos y tu a cambio haces esto y lo otro. Y si no, no. No sirven para nada. Son puro marketing. Claro que con el Concejal Sr. Ruíz capitaneando el grupo tampoco se puede esperar otra cosa.