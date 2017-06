Los 5.000 profesores interinos de Castilla-La Mancha no cobrarán este verano, ni aunque protesten

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

14/06/2017 Se vino arriba.

julio, le ha afectado el calor julio

13/06/2017 Estamos en educación peor que antes de Romanones.

Es vegonzos y anticonstitucional la discriminación que sufren los interinos en es Autonomía, si no se puede pagar la educación que quiten la Televisión de castilla la mancha que solo sirve para pargar a presentadores casposos suculentos sueldos y reisrse de los ancianos. Y si aun asi no se puede pagar una educación digna pues que autono mia renuncie a la educación y vuelvan las competenticas al Estado. Solamente decir que Romanones consiguio que los maestros dejaran de pasar hambre al darles un suedo digno estatal en lugar de municipal (cada Ayuntamiento le pagaba al maestro segun sus posibilidades, alguno en especie porque eran my pobres), ahora con las Autonomias va a pasar lo mismo, unas mas recursos en educación y otras no pagan ni en condiciones a su empleados y los despide para no pagarles las vacaciones de verano. jon

13/06/2017 adios.

parece que mucha gente habla sin saber como son las oposiciones,en menos de un mes se hace lo que en otras duran mas de un año, y eso que los recien salidos estan mejor preparados, no se sabe, pero lo que no dicen es cuando los envian a un pueblo de la sierra dicen que no, porque eso de trabajar tan lejos no, pero lo que demuestran algunos con sus comentarios es la falta de educación y pensar que los profesores son unos privilegiados, no ven mas que las horas de los niños en la escuela y no ven el trabajo fuera de esas horas, Algonso

12/06/2017 Desagradables comentarios.

Con estos comentarios se definen perfectamente algunas personas. Lo que no entiendo es porque la dirección de este medio no toma medidas Para Samantha Fox (zorra)

12/06/2017 Vamos los de verde a la calle o mejor en casa?.

Yo te lo explico, aunque lo dice meridianamente claro lo que dice el oso Yogui, pero yo te explico lo que no entiendes : A los españoles de derechas nos duelen los cojones de las algaradas que montais cuando gobierna la derecha y lo sumisos y comepollas que estais cuando gobernais vosotros. Si aun no lo entiendes te lo puedo poner en mayuscula porque mas claro no te lo puedo decir. Yo

12/06/2017 penosos sindicatos.

Acaban y se van al paro a cobrar el desempleo que les corresponda como cualquier hijo de vecino.



La mayoria de ellos si no fuera por los torpes sindicalistas de la enseñanza en una oposición pura y dura NUNCA SERIAN CAPACES de aprobar y encima exijen.

Parece mentira que estos cutres sindicatos luchen por esta gente y corten el paso a recien licenciados mejor preparados y con mas ganas que estos interinotes de toda la vida. samathana

12/06/2017 aclaración.

no me ha quedado claro si yoguipongui o compiyogui está a favor o en contra de que los interinos cobren el verano . ¿lo puede aclarar? compiyogui

12/06/2017 HABRA MANIFESTACIONES EN EL JARDINILLO CON CAMISETAS VERDES??? VENGA VAMOS.

Y donde están los compañeros sindicalistas.....y los compañeros funcionarios con las camisetas verdes....y esas manifestaciones en el jardinillo con altavoces. Digo yo que a igual problema mismas acciones.......con Cospedal todos juntos contra la Junta....manifestaciones a Condado......pegatinas, pancartas, soflamas de compañeros sindicalistas en todos los coles........PERO AHORA? SE VAN A TOMAR LAS MISMAS ACCIONES CONTRA PAGE??? HABRÁ MANIFESTACIONES EN EL JARDINILLO CONTRA ALBERTO ROJO??



VENGA....VAMOS COMPAÑEROS.......QUE SEGURO QUE TENEIS GANAS....VAMOSSSS asi no

12/06/2017 El tonto del pueblo.

Lo mismo tendríamos que hacer con los políticos, representantes legítimos salidos de las votaciones y así nos ahorraríamos un pastizal....total para lo que hacen en el estío. Estos socialistas de pacotilla , harán bueno el dicho aquel ...pasas mas hambre que un maestro de escuela...penosos.