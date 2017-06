El coste real de las elecciones de 2015

Temas relacionados Opinión Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha Dos años le ha costado al Tribunal de Cuentas emitir los informes relativos a las elecciones autonómicas de 2015 en las comunidades sin órgano auditor propio. No deben sentirse muy avergonzados por el retraso, ya que el presidente de la cosa, Ramón Álvarez de Miranda, los ha presentado este lunes con pompa y circunstancia ante el Congreso de los Diputados. Tampoco han encontrado grandes motivos para alarmarse ni para alarmarnos. Ellos no son la UCO ni la UDEF.



Puestos a amonestar, lo más a lo que llegan es a insistir en que se regule el micromecenazgo o 'crowdfunding', para así superar "el cierto vacío legal existente". España siempre anda en un cierto vacío legal pese a ser tierra fértil en leguleyos y torquemadas. Paradojas celtibéricas.



En cuanto a las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, esas donde encontraron asiento padres (y madres) de la patria regional como Lorenzo Robisco, David Llorente, Rafael Esteban o Ana Guarinos, hemos sabido que el gasto justificado por los partidos fue exactamente de 1.003.799 euros. De ese millón casi la mitad, 471.100 euros, fueron gastos en propaganda con derecho a subvención. Anotan los fiscalizadores que hay "gastos realizados por Podemos fuera del periodo electoral". Se ve que aún necesitan aprender bastante los que alardean de saberlo todo.



En pocas palabras: Tener unas Cortes de Castilla-La Mancha que no valen ni para sacar adelante un presupuesto nos ha costado ¿un millón o mucho más? Como dijo aquel señor mayor al que le gustaba mucho una niña de Soria incluso después de casarse con ella, "todo necio / confunde valor y precio". Aquí, a la vista de lo que hacen y lo que piensan algunos de nuestros políticos, lo sabemos bien.