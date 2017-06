Valdenebro ahonda en lo arriesgado que es construir un colegio público en un edificio con cargas

Noticias relacionadas La visita de Page a Yebes, foto a foto (más vídeo) Liberbank tiene pendiente de cobro 15 millones de euros por el colegio de Yebes que ha visitado Page Temas relacionados Colegios Educación Felpeto Marta Valdenebro PP PSOE Yebes “¿Quién va a pagar la indemnización millonaria cuando el acreedor del extinto colegio “Luz de Yebes” reclame lo que es suyo, usted o los vecinos de Yebes con sus impuestos?” ha preguntado, retóricamente, este martes a Page la senadora del PP por Guadalajara, Marta Valdenebro.



En el transcurso de una rueda de prensa, Valdenebro ha asegurado “no entender” por qué en su día el Gobierno de Castilla-La Mancha (en alusión al del PSOE, no al del PP) le negó al pueblo de Yebes la construcción de un colegio "tan necesario" y en su lugar construyó otro en Horche “cuando sabemos que al poco tiempo de abrir este segundo colegio –con un coste de 4 millones- tuvo que cerrar uno de los colegios de Horche por falta de niños”



“Tampoco entendemos por qué posteriormente, cuando los cooperativistas construyeron el colegio Luz de Yebes, los socialistas no quisieron concertarlo, aun a sabiendas de que aquella negativa conllevaría ineludiblemente el cierre del mismo” ha afirmado también.



Siguiendo con su argumentación, la senadora ha asegurado no saber por qué “el año pasado, a pesar de haber anunciado que si no se llegaba a un acuerdo en 20 días con los acreedores se iniciarían los trámites oportunos para la construcción del colegio de Infantil y Primaria de Yebes-Valdeluz y que una vez que se constató que no había acuerdos no se cumplieran esas falsas promesas”. Para Valdenebro “esto demostró que todo era mentira" y que no había ninguna intención de construir el colegio modular a pesar de que el Ayuntamiento de Yebes "tenía y tiene dos parcelas municipales dotacionales educativas disponibles justo frente al Luz de Yebes”.



“No entendemos tampoco que se quiera ahorrar el precio de la construcción del nuevo colegio a costa de cargar sobre las costillas de los vecinos de Yebes las indemnizaciones multimillonarias, hipotecando y hundiendo económicamente un Ayuntamiento de 3.000 vecinos. No podemos entender una operación tan sumamente imprudente por parte del gobierno del socialista Page ¿Qué va a pasar cuando Liberbank reclame su indemnización, quién la va a pagar, Page o los vecinos de Yebes?”.