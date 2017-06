Si ya has olvidado la procesión del Corpus del año pasado, te la recordamos con 41 fotos

No hace falta mucha literatura para describir lo mucho que entorpció en 2016 el Corpus Christi la lluvia caída sobre Guadalajara. No fue sólo la víspera, como esperaban los más optimistas y aventuraban los pronósticos. Ni siquiera el líquido elemento se conformó con su aparición en las primeras horas del domingo. Pasadas las doce del mediodía, se hizo notar (¡y de qué manera!) poco después de que la Custodia pasara por la alfombra de serrín extendida ante San Nicolás.



A partir de ahí, cada cual se las compuso como pudo más que como quiso.



El testimonio gráfico llega hasta los minutos previos al pequeño y molesto diluvio: paraguas al viento, madres con niñas camino de casa... y obvia la relación de autoridades pasadas por agua.



El Corpus de 2016 dejó muchas imágenes. No dejen de recordarlas con detalle.