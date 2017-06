Un empresario alcarreño quiere construir 6 hoteles de lujo y 6 campos de golf... en Cuba

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

14/06/2017 Patriotas de Pacotilla.

Si fuera un patriota, lucharía por el CIERRE DEL TRASVASE TAJO-SEGURA, pero pinta a TRAIDOR, por no apostar por el desarrollo de la zona que fue el Mar de Castilla de Entrepeñas y Buendía.

¿Tiene algún tipo de lazo familiar con el diputado del PP Lorenzo Robisco?

Porque de ser así no hace falta que menten a Venezuela o Cuba, ya que van ellos solitos allí a invertir y a su país que le den por donde amargan los pepinos.

Así son los pelotazos del país de la butifarra y longaniza, del saqueo de lo público hasta arruinarlo.

NO AL TRASVASE TAJO-SEGURA. Pepita

14/06/2017 El pícaro de la alcarria.

URBAS, empresa cotizada en bolsa con un valor ridículo por acción de 0,018 euros. La están sujetando los bancos, empresa especialista en dar el pase con interpuestas. Otro juego más de malabares de José Antonio Ibáñez.



¿CNMV qué dirá ahora?

¿Qué tal fueron las quitas?

¿A quién vas a engañar ahora?

¿Esperas que con estos juegos malabares suba la acción y des el pelotazo?