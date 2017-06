Carpetazo judicial de la Audiencia al intento del PSOE de sentar en el banquillo al Ayuntamiento

Noticias relacionadas Enésimo fiasco judicial del PSOE al archivarse la demanda por la publicidad del Eje Cultural La campaña publicitaria del Eje Cultural puede acabar en la Justicia ordinaria La publicidad del Eje Cultural, resistente a los jueces Al PSOE le parece mal la campaña del Eje Cultural, pero porque la considera propaganda electoral Tres años después, parece que el empeño del PSOE por sentar en el banquillo de los acusados a algún cargo del PP del Ayuntamiento de Guadalajara va a resultar baldío. Según ha podido conocer LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, la Audiencia Provincial ha ratificado el criterio del Juzgado nº 3, que en repetidas ocasiones había considerado que la publicidad de los autobuses municipales durante la campaña electoral de 2014 no merecía un juicio ni una condena. En aquel año, se elegía a nuestros representantes en el Parlamento Europeo y lo que se publicitó más días de lo debido fueron las obras del Eje Cultural.



El intento de llegar al juicio oral ha corrido por cuenta de uno de los despachos de abogados que habitualmente prestan sus servicios de asesoría letrada al PSOE provincial. Al también abogado Luis García le correspondía en esta ocasión el papel de investigado (o imputado) por ser entonces concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, aunque los demandantes siempre buscaron apuntar más alto, hasta la Alcaldía.



Pasado todo este tiempo, la Audiencia Provincial ha acordado, en un auto dado a las partes hace escasos días, el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas contra Luis García como concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, una resolución contra la que no cabe recurso alguno.



Si bien la Junta Electoral pidió la retirada de la publicidad del Eje Cultural en todos los soportes y esta se mantuvo durante más días en los autobuses urbanos, para los magistrados, desde el Ayuntamiento no se incurrió en desobediencia ya que por sus responsables se "impartieron las instrucciones pertinentes", aunque el contratista de ese servicio no las cumpliera.



Evitar la "pena de banquillo"

Es muy significativo que en el auto se haya expresado el interés de sus redactores de evitar al único investigado la llamada "pena de banquillo", que es la que se produce cuando el daño moral de iniciar un juicio es mucho mayor que la posible condena, incluso en el caso de que ésta se acordara. En ese sentido, en el auto se alude a que "la base probatoria de contenido incriminatorio resulta objetivamente endeble" y que, de seguir adelante, "bastaría la mera afirmación inculpatoria del denunciante para que el imputado se vea abocado a un juicio oral que podría quedar instrumentalizado sobre la base de falsas y/o temerarias imputaciones".



El supuesto delito que se habría cometido es el contenido en el artículo 410.1 del Código Penal, que sanciona a las "autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales". Para esos comportamientos se contempla pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.