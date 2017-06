Desbrozamos los tres años de embrollo judicial entre el PP y el PSOE, paso a paso

El primero que levantó la voz contra la propaganda electoral que el Ayuntamiento de Guadalajara hacía del Eje Cultural en 2014 fue Pablo Bellido. El secretario general de los socialistas consideraba que había delito no sólo en los autobuses, sino también en los folletos y en los demás materiales utilizados, al coincidir con la campaña de la elecciones al Parlamento Europeo. Tres años después, quien figura como recurrente en solitario es Daniel Jiménez, portavoz del PSOE en la capital alcarreña.



La primera denuncia del PSOE fue planteada el 16 de abril de 2014 ante la Junta electoral, solicitando la incoación de un expediente sancionador.



La Junta Electoral requirió el 22 de abril de 2014 al Ayuntamiento para que antes de tres días retirara toda la publicidad del Eje Cultural, que incluía banderolas repartidas por la ciudad y, también, los luego polémicos anuncios de los autobuses.



El 30 de abril se produjo una nueva denuncia del PSOE, al observar que seguía anunciándose el Eje Cultural en los autobuses urbanos de la ciudad.



El 2 de mayo, la Junta Electoral pide información al Ayuntamiento sobre el grado de cumplimiento de su acuerdos del 22 de abril. El Ayuntamiento responde que la campaña había finalizado el 25 de abril y que se habían retirado todos los carteles.



El 7 de mayo, la Junta Electoral requiere al Ayuntamiento para que acredite haber solicitado la retirada de los carteles, a lo cual responde la Directora de Comunicación.



El 13 de mayo el PSOE presenta una nueva denuncia, al ver que la publicidad del Eje Cultural seguía apareciendo en las pantallas de TFT de las paradas de los autobuses (las mismas por las que luego protestaría, en fecha más reciente, por su deficiente funcionamiento).



El 14 de mayo, la Junta Electoral requiere al Ayuntamiento el cumplimiento de la retirada de la publicidad y deduce testimonio por posible delito de desobediencia. Es entonces cuando el Ayuntamiento detalla que las empresas encargadas de retirar esa publicidad son Cemusa y Pentágono Universal. Esta última alega que no lo había hecho en plazo "por carecer de montadores".



Esos diez días de retraso fueron el origen y el argumento de todo este embrollo judicial. Los magistrados firmantes del auto consideran que "ese retraso y la falta de un control diligente por parte del Ayuntamiento no implican una desobediencia clara del Ayuntamiento respecto al requerimiento efectuado por la Junta Electoral de Zona, como exige el tipo" penal.



El Juzgado de Instrucción dictó el 15 de marzo de 2017 el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones.



El recurso de apelación ante la Audiencia Provincial se ha saldado con la confirmación de la resolución recurrida, según resolución del pasado 10 de mayo.