Máximas de 39ºC y mínimas de 22ºC es lo que nos espera en Guadalajara durante los próximos días

En Guadalajara, de jueves a domingo el termómetro alcanzará 39ºC de máxima y no bajará de 22ºC de mínima. Esta es la previsión de AEMET para nuestra provincia en plena ola de calor que, al fin y después de jornadas totalmente tórridas, se da por oficial desde este jueves y para toda España.



La "ola" afectará no solo al cuadrante suroeste peninsular sino que la predicción incluye también ahora a la zona centro de la Península y los termómetros se instalarán en los 40 grados centígrados o más en buena parte del país, acompañadas de noches tropicales, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que la situación atmosférica se debe a la "intensa insolación" que favorece el recalentamiento de la masa de aire, que está situada y sin moverse sobre el interior de la Península y ha pronosticado que así seguirá "al menos hasta el domingo o el principio de la próxima semana".



De hecho, señala que las temperaturas seguirán subiendo y seguirán por encima de los 35 grados centígrados en zonas de la Península y Baleares y ha destacado que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir las máximas alcanzarán valores "más extremas", de 42 grados centígrados, y las mínimas "no bajarán de los 25 grados centígrados en esas zonas".



En concreto, la situación se mantendrá desde el jueves hasta el domingo y "principalmente el viernes" en el cuadrante suroeste y centro de la Península, que se verán "afectados de forma muy notoria".



En numerosas zonas, las temperaturas alcanzarán los 38 o 40 grados centígrados y no bajarán de 22 grados centígrados por la noche, durante "varios días". Por otro lado, ha añadido que habrá posibilidad de algunas tormentas en montañas de la mitad este del país.



"Parece que el lunes podrían bajar algo las temperaturas, pero seguirán altas para la época, ya que es un descenso que no devolverá aún los termómetros a los niveles normales", ha comentado Del Campo, que ha subrayado que esta no es la primera ola de calor que se produce en junio desde que hay registros, ya que desde 1975 el sexto mes del año ha contabilizado ocho olas de calor.