La tormenta ayuda a acabar con el incendio que se había desatado en Almoguera horas antes

La tormenta de agua que ha caído en las últimas horas en la provincia de Guadalajara ha aplacado el incendio de monte bajo declarado entre las localidades de Almoguera e Illana, donde las rachas de viento "cambiantes" previas y la falta de visibilidad llegaron a condicionar las labores de extinción.



No obstante, el incendio ha afectado a una zona bastante amplia, y aunque el agua ha apaciguado la situación de riesgo, estaba previsto que varios medios permanecieran en la zona toda la noche.



De hecho, a primera hora del viernes diez medios y 39 personas continuaban trabajando en la extinción según publica el Sistema regional de Información de Incendios Forestales. El incendio se declaró poco antes de las 17.00 horas y fue detectado mediante una columna de humo.



Los medios del Consorcio de Bomberos de Guadalajara ya se habían retirado al final del jueves de la zona al no existir peligro para la población, ni siquiera en varias casas ubicadas en el entorno de las parcelas de monte en la que se ha declarado el fuego, según confirmaba a Europa Press el alcalde de Illana, Francisco Javier Pérez del Saz.



Del Saz, que es también diputado provincial del Consorcio de Bomberos, ha querido aclarar, no obstante, que se trata de un incendio forestal en el que las competencias no son de la Institución Provincial sino del Gobierno regional.