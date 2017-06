La Guardia Civil descabeza en Cabanillas una banda que traía ilegalmente coches usados

Temas relacionados Cabanillas del Campo Guardia Civil Sucesos La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han denominado a esta operación con un nombre muy poco literario: “IMPORTACIÓN-AFEITADO-GU”. Aun así, sirve para ubicar en la provincia de Guadalajara una compleja investigación, iniciada hace casi dos años y que se ha extendido a Madrid y Valencia, pero con su centro en Cabanillas del Campo.



Al final, se ha desarticulado una banda dedicada a la importación ilegal de vehículos, integrada por ocho personas (siete rumanos y un español), como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Se estima que el entramado de lo detenidos defraudó al erario público cerca de un millón de euros.



El pasado 23 de mayo, la Guardia Civil auxiliada por funcionarios de la Agencia Tributaria, realizaron dos registros en otros tantos domicilios de Cabanillas del Campo, debidamente autorizados por la Autoridad Judicial, donde vivían presuntos miembros de la organización.



Como resultado de la entrada en estas viviendas se logró obtener abundante documentación "que ha sido fundamental para la resolución de estos hechos delictivos", según fuentes de la Guardia Civil. También se incautaron 12.000 euros en efectivo, soportes informáticos, numerosas tarjetas de crédito y 5 vehículos de alta gama.



Hasta el momento se han detenido a tres personas e investigado a otras cinco, siete de nacionalidad rumana y un español, con edades comprendidas entre los 30 y 40 años, con domicilio en las provincias de Madrid y de Guadalajara. Dos de ellos residían en Cabanillas del Campo.



Esta operación en la que han intervenido agentes del Grupo de Investigación de Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara, del Órgano Central de la Agrupación de Tráfico de Madrid y funcionarios de la Agencia Tributaria, continúa abierta no descartándose la práctica de más detenciones.



Casi dos años tras ellos

Las investigaciones que han propiciado la detención de esta banda criminal se venían desarrollando desde septiembre del 2015, cuando la Guardia Civil detectó operaciones irregulares en la matriculación de vehículos, principalmente de alta gama, en la que intervenían distintas empresas. También se descubrió que en algunos de los vehículos objeto de la venta se había modificado el cuentakilómetros, para aumentar su valor de venta en el mercado.



Delito fiscal

La estrecha colaboración de la Guardia Civil y la Dirección General de Trafico con la Agencia Tributaria, permitió aportar a las investigaciones información que relacionaba a este entramado de sociedades ficticias con un importante fraude tributario instrumentado



El auxilio judicial de Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria de Castilla La Mancha permitió aportar al sumario información sobre estas empresas y otras relacionadas que ponía de manifiesto la existencia de un importante fraude tributario instrumentado a través del conjunto de las sociedades implicadas que conformaban una trama.



También el convenio de colaboración existente entre la Dirección General de Tráfico y la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal en las transacciones de vehículos permitió detectar en sus momentos iniciales matriculaciones de vehículos que resultaban sospechosas.



¿Cómo operaba la organización?

La trama desarticulada realizó adquisiciones intracomunitarias de vehículos de “segunda mano” matriculados en sus respectivos países, a través de empresas ficticias a proveedores de la Unión Europea en los años 2015 y 2016 por un valor aproximado de 4.500.000 euros.



Estas operaciones eran ficticias, ya que eran realizadas a través de “sociedades fantasma” ubicadas en Rumania o Bulgaria y posteriormente se simulaba la venta a otra empresa ficticia española, por lo que conseguían adquirir los vehículos con exención del IVA correspondiente amparándose en la normativa vigente.



En otras ocasiones, cambiaban de forma ilegal el régimen de IVA aplicable a estas operaciones, por acogerse al REBU (Régimen Especial del Bienes Usados), lo que les permitía reducir ostensiblemente su tributación. Los vehículos eran trasladados directamente a territorio español, mientras que en la Jefatura de Tráfico se tramitaba su nueva matriculación en España.



Las empresas “fantasma” españolas encargadas de la venta de los vehículos, repercutían el IVA en sus clientes, sin embargo no lo ingresaban en la Hacienda Pública, beneficiándose de esta circunstancia pudiendo ofrecerlos a precios más bajos por el margen que tenían al no declarar el IVA correspondiente.



Las investigaciones han logrado esclarecer que las empresas instrumentales ficticias eran dirigidas y controladas por las mismas personas. Para dificultar su de detección eran sustituidas periódicamente por nuevas empresas. También realizaban falsificaciones de documentación para no levantar sospechas en las distintas administraciones públicas que intervenían en la tramitación de estas operaciones con los vehículos.