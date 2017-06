Ciudadanos quiere que después de Page, la presidenta de Castilla-La Mancha sea Orlena de Miguel

Temas relacionados Alejandro Ruiz Ciudadanos Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha El delegado territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, se ha propuesto seguir trabajando en la implantación del partido a nivel regional, y se ha marcado como objetivo apuntalar la expansión de las agrupaciones locales para al menos duplicar las 40 existentes antes de que llegue las próximas elecciones municipales y autonómicas en el 2019.



En una entrevista con Europa Press, Ruiz ha calificado como "muy buena" la salud de su partido, que en la actualidad está en pleno crecimiento tanto de agrupaciones locales como de afiliados, con más de mil en toda la región.



La intención pasa por presentar candidaturas en todas aquellas localidades en las que se haya conformado una agrupación, con la vista puesta en seguir creciendo en las ciudades más pobladas de la Comunidad Autónoma.



Según ha dicho, desde que asumió las riendas de Cs tras la dimisión de Antonio López le ha dado "mucha importancia" a la expansión, teniendo en cuenta la gran cantidad de procesos electorales a los que ha habido que dedicar tiempo. "Mi prioridad es y será cuidar de las agrupaciones y cuidar de los afiliados", ha insistido.



En este punto, ha recordado que una de sus primeras decisiones fue designar a responsables provinciales que se hicieran cargo de comandar esta expansión en cada uno de sus territorios. "Están haciendo muy buen trabajo. El objetivo es llegar a tener presencia en cada localidad de la región, pero en los dos años que quedan hasta las urnas me gustaría duplicar la cifra actual y llegar a las 80 sedes en las principales localidades castellano-manchegas", ha subrayado.



Al margen de potenciar las localidades con más población, Ruiz no pierde de vista las ramificaciones de Cs en otras zonas no tan pobladas. Es el caso del Señorío de Molina y La Alcarria, "muy olvidadas" por los últimos gobiernos autonómicos.



"Para Cs es una prioridad el desarrollo rural, y eso que nuestro mensaje es difícil que cale en estas zonas porque son mensajes racionales y no de odio, ni viscerales, ni de los que van al corazón", ha considerado.



ORLENA DE MIGUEL, SU APUESTA PERSONAL

En cuanto a quién debe figurar en los carteles de cara a la próxima candidatura naranja para las próximas autonómicas, Ruiz no tiene dudas y entiende que la actual portavoz del partido en la región, Orlena de Miguel, es quien debería ponerse delante.



"Yo no me veo como candidato porque no estoy en esas guerras. Yo estoy en la municipalidad, que es lo que me gusta. Mi candidata sería Orlena", ha insistido, dejando claro que su condición de "alcarreño orgulloso" le hace decantarse más por continuar ejerciendo su labor política en el Ayuntamiento de la capital guadalajareña.



MEJOR SELECCIÓN PARA EVITAR DECEPCIONES

La estrategia de Cs de cara a conformar candidaturas se centrará ahora en mejorar tanto la formación de los actuales miembros del partido como a potenciar las labores de selección de las caras que formarán las listas.



Ruiz ha apuntado que ahora que han pasado dos años desde la última cita con las urnas, los integrantes del partido "tienen más experiencia en cuanto al trabajo" a realizar.



En el pasado, Cs tuvo la obligación de contar para sus listas con gente "casi elegida por sus amigos" en base a los sistemas de democracia que establece el partido, y ha habido casos en los que estas personas "han demostrado no compartir los valores de Ciudadanos".



Ha recordado los casos del concejal de Albacete Pedro Soriano, expulsado del partido por votar en blanco en la investidura de Javier Cuenca; los ediles electos en Talavera de la Reina, Jonathan Bermejo y Montaña Palacios, expulsados tras aceptar entrar en el equipo de Gobierno del PP sin consentimiento del partido; o la salida de Yolanda Ramírez, única diputada provincial en Guadalajara, acusada de transfuguismo.



Para evitar estos casos, Cs intentará conformar listas sólo con inscritos en el partido, "y tras mucha formación a los cargos electos". "Daremos mucha importancia a la formación, y también a la selección de las personas que formen parte de las candidaturas. Hemos tenido problemas, evidentemente por una inadecuada selección, pero las personas que quieren medrar en su beneficio no te avisan con antelación".



EL PP, COMO ROMA, "NO PAGARÁ A TRAIDORES"

Sobre los casos concretos en los que cargos electos de Cs han pasado a colaborar de alguna forma en labores de Gobierno con el PP, Alejandro Ruiz cree que no acabarán en ninguna candidatura 'popular' de cara a los próximos comicios.



"El PP, como Roma, no paga a traidores. ¿De verdad le gustaría a los 'populares' llevar en sus listas a gente que ha traicionado a unos compañeros de partido?", se ha preguntado.



Sobre el caso concreto de Yolanda Ramírez en la Diputación de Guadalajara, ha dicho que su problema "ha sido creerse los cantos de sirena" de la presidenta del PP en la provincia, Ana Guarinos. Ha dicho además que Ramírez "ya tenía un despacho paralelo" puesto por el PP en la institución provincial "antes de comunicar que se iba de Ciudadanos".



Ante estas situaciones, Ruiz ha querido contraponer otras instituciones donde "se están haciendo muchas cosas" gracias a la labor de oposición de Ciudadanos, como en los ayuntamientos de Albacete y Cuenca o en las diputaciones albaceteña y toledana.