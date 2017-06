Hay 800 euros esperando a la mejor foto de toros... que no sea en una corrida de toros

Temas relacionados Fotografía Toro Alcarria ha convocado su 12º Concurso de Fotografía Taurina, un año más, en busca de la mejor historia taurina de la temporada en la provincia contada en clave gráfica.



Se trata de una cita donde tendrán cabida aquellas fotografías realizadas en encierros y espectáculos taurinos celebrados en la provincia de Guadalajara durante el presente año 2017, quedando excluidas las referidas a corridas de toros y otros festivales taurinos.



El certamen, que arranca coincidiendo con las Vacas por el Tajo de Trillo con el objetivo de recordar a aficionados y fotógrafos que pongan a punto y saquen sus equipos, cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Trillo y Brihuega y de la CN Trillo.



Los ganadores se repartirán 2.000 euros en premios, asignados de la siguiente manera:

Primer Premio: 800 euros y trofeo

Segundo Premio: 600 euros y trofeo

Tercer Premio: 400 euros y trofeo

Cuarto Premio: 200 euros y trofeo

Además, el concurso contempla otros premios especiales aportados por los Ayuntamientos de Trillo y Brihuega:



Premios Especiales del Ayuntamiento de Trillo: A la mejor fotografía realizada en las tradicionales Vacas por el Tajo: 450 euros y trofeo,

A la mejor fotografía realizada en cualquier otro festejo taurino popular distinto a las Vacas por el Tajo: 150 euros y trofeo



Premios Especiales del Ayuntamiento de Brihuega:

A la mejor fotografía realizada en el tradicional encierro por el campo del día 16 de agosto: 450 euros y trofeo

A la mejor fotografía realizada en cualquier otro festejo taurino popular distinto al tradicional encierro por el campo: 150 euros y trofeo.



La participación es totalmente libre y gratuita, aunque cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, si bien sólo optará a los premios por una de ellas. Además, la organización del concurso recuerda que se analizará la veracidad de la autoría de las fotografías, pudiendo anularse aquellas que se presenten a nombre de otras personas que, en realidad, no sean sus autores.



El tamaño fijo de las fotografías será de 20 x 30 centímetros, ya sea color o en blanco y negro, sin admitirse diapositivas. No podrán ser tratadas por ordenador, ni incluir cualquier elemento decorativo, marcos en general, textos, etc. Todas las condiciones de este concurso fotográfico pueden consultarse en la web de Toro Alcarria o directamente en este enlace. El plazo para presentar las instantáneas finalizará el próximo 24 de octubre, considerándose como fecha de presentación la del matasellos postal del sobre del envío.



Javier Muñoz, responsable de Toro Alcarria, ha querido agradecer nuevamente el apoyo de todos sus colaboradores a una cita fotográfica plenamente consolidada, “porque sin ellos no sería posible”. Igualmente, anima a los aficionados a presentar sus fotografías y que comiencen a probar suerte este fin de semana, con motivo de las Vacas por el Tajo en Trillo, en busca de la mejor instantánea. “Este concurso ya no sólo se trata de buscar una buena foto, una imagen destacable a nivel técnico, sino de encontrar la mejor historia, el mejor momento, un instante que sólo ha captado ese objetivo”, explica Muñoz, esperando que, un año más, los fotógrafos y aficionados guadalajareños hagan gala de su buen ojo y punto de vista para lograr inmortalizar ese momento único.



Por su parte, la alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, está segura de que, un año más, “este concurso y la exposición de las mejores fotos con la que suele terminar, al final de la temporada, volverán a ser la mejor muestra gráfica de la historia taurina de este año en nuestro pueblo y nuestra comarca, pues, además, los aficionados a la fotografía nos siguen sorprendiendo cada año”.