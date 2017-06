Fuentelencina siente de un modo especial la trágica muerte de Iván Fandiño

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Toros Los vecinos del municipio de Fuentelencina viven con "desolación y pena" la muerte del matador de toros Iván Fandiño, dado que el diestro tenía fijada la residencia con su mujer y su hija en una finca de esta localidad desde hace varios años.



Su muerte "deja huella" en el municipio, señala consternado el alcalde de esta pequeña localidad de la Alcarria, Santos López Tabernero, tras aludir a la vinculación del matador con el pueblo, donde también contaba con su propio tentadero y del que llegó a ser pregonero en las fiestas.



"A veces le veíamos correr por la vía pecuaria porque hacía su gimnasia por aquí y también tenía relación con algunos de nuestros vecinos", de ahí que según Tabernero "para nosotros ha sido un palo, lo hemos sentido muchos porque además era muy joven".



En el mismo término de Fuentelencina, en la finca Cantinuevo, se encuentra también el Centro Internacional de Tauromaquia y Alto Rendimiento de Guadalajara (Citar), que Fandiño llegó a apadrinar. Se trata de una auténtica academia, cuyos alumnos, en régimen de internado, son en su mayoría jóvenes de procedentes de otros países. «Quería tener algo fijo en lo que volcarme. Me siento muy identificado con los chicos, me priva esa cara de ilusión e inocencia cada vez que entreno con ellos. Lo mismo toreo que me hago un toro con ellos. Es fantástico», declarava en 2014 el malogrado diestro.



Desolación en el pueblo

Aunque la casa de Iván Fandiño y la finca que la rodea está a varios kilómetros del casco de Fuentelencina, él bajaba de vez en cuando al pueblo, y ayer, "al enterarnos de la noticia, no nos lo creíamos", ha incidido.



Fandiño ya venía a Fuentelencina cuando era un simple 'maletilla', y "para nosotros era un orgullo tenerle como vecino sabiendo, además, que había llegado a tener un gran reconocimiento como torero", ha precisado.



El alcalde se reunirá con los concejales del Ayuntamiento con intención de valorar si se tiene algún tipo de homenaje o recuerdo al diestro. "Es una pena muy grande", ha lamentado.