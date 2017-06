Alejandro Ruiz estima que Román ha cumplido, a falta de 2 años, el 80% de lo prometido a Ciudadanos

Noticias relacionadas Ciudadanos quiere que después de Page, la presidenta de Castilla-La Mancha sea Orlena de Miguel Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Alejandro Ruiz Ciudadanos PP PSOE El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, cifra en un 80% el nivel de cumplimiento del pacto de investidura exigido por su formación al alcalde de Guadalajara, Antonio Román (PP) para mantener el apoyo, y espera que cuanto termine la legislatura se haya cumplido "el cien por cien".



En declaraciones a Europa Press, Ruiz ha asegurado que Cs jamás ha hablado de mociones de censura "ni nada por el estilo" en el Ayuntamiento de Guadalajara tras aclarar que su pacto de investidura con el PP "nació y murió en ese momento".



Pero, en todo caso, ha insistido en que a Cs lo único que les interesa es sacar los acuerdos que se establecieron en su día adelante y que de no cumplirse "tomaríamos medidas".



Según Ruiz, a su formación lo que le interesa es intentar dar estabilidad política a una situación que no es extraordinaria sino que va a ser ordinaria de ahora en adelante.



Aunque ha aclarado que hay cuestiones que en su opinión van lentas en cuanto al nivel de cumplimiento como son las obras del Alcázar, otras como la RTP se han cumplido.



En relación al Alcázar, en todo caso no cree que se deba a dificultades de orden político sino técnico pues "hay expedientes que llevan paralizados en mesas técnicas desde el mes de octubre".



Ve "miedo a innovar" en el Ayuntamiento

El balance que hace de los dos años de gobierno de Antonio Román en minoría, gracias al apoyo de Cs en la investidura es de un gobierno "excesivamente conservador" en sus planteamientos que se "mueve por inercia" y con "miedo a innovar".



Pero también cabe la autocrítica y aquí Ruiz ha señalado que empezaron con muchos planteamientos en la cartera pero que se toparon con el "muro" de la Administración y también del equipo de Gobierno "a veces", a la hora de sacar algunas medidas adelante.



En todo caso, su intención es "presionar todo lo que puedan" para sacar las medidas que plantearon en su día adelante porque "nos queda poco tiempo".



También ha tenido palabras para las otras dos formaciones en la oposición; en el caso de Ahora Guadalajara cree que este grupo está más preocupado en "el teatro" y en "contentar" a pequeñas facciones pero que le falta "potencia".



Con respecto al PSOE, ha dicho que "quiere ganar en los medios de comunicación y en los despachos lo que no puede ganar en las urnas".