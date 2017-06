Desde el PSOE intentan explicar lo que Page no termina de dejar claro sobre su futuro político

La vicesecretaria y portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha afirmado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "se va a dar un tiempo de reflexión" para valorar si se presenta a la reelección como secretario general del partido en la Comunidad Autónoma y, en este sentido, ha aseverado que al PSOE se le hace "imposible concebir el futuro de la región sin él".



Así se ha pronunciado Maestre durante la comparecencia que ha ofrecido este lunes en las Cortes regionales, donde ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que "dé el paso y vuelva a revalidar la Secretaría General" ya que, a su parecer, él es "el artífice de la recuperación que hay encauzada en la región".



"Lo que va a hacer que Page se decida a revalidar el cargo son los grandes retos que tenemos en la región. Yo le veo feliz en sus responsabilidades. Tenemos un proyecto tan ilusionante que es muy motivador estar en la responsabilidad que él tiene. Le veo como pez en el agua a pesar de que ha tenido muchas dificultades, como la de los presupuestos", ha apuntado Maestre.



En este sentido, ha resaltado que "queda mucho por hacer" en Castilla-La Mancha, como "la renegociación de los presupuestos", una situación por la que ha solicitado a los partidos políticos "que sean responsables y miren a los ciudadanos". No obstante, ha matizado que esta petición no significa que "las cosas estén bien ni mal" en cuanto a esta negociación.



"El Gobierno va a hacer todo lo posible en sacar esos presupuestos porque son los primeros interesados en contar con esa herramienta y que la Administración pueda seguir funcionando. Tenemos claro que el Gobierno va a hacer todo lo posible, incluso dejando cosas en el camino, cediendo en cosa que 'a priori' hubiéramos rechazado", ha aseverado la portavoz socialista.



España plurinacional

Por otra parte, cuestionada sobre la postura del PSOE a nivel regional sobre el proyecto de plurinacionalidad del Estado aprobado en el Congreso Federal del partido este fin de semana, Maestre ha insistido en que "el camino que se ha marcado es seguir defendiendo la Constitución Española".

"Sin duda que no vamos a buscar un pacto con los independentistas porque el objetivo es recuperar nuestra posición", ha resaltado la portavoz sobre la posibilidad de formar un futuro gobierno con un pacto con partidos favorables a la independencia en Cataluña.



"A mí me tranquiliza escuchar a mi secretario general decir que defiende la soberanía nacional. Podemos darle la conceptualización que queramos pero me tranquiliza que Pedro Sánchez tiene claro cuál es el modelo de España que quiere, que es la soberanía nacional", ha sostenido Maestre.