Julián Atienza critica a García Tejerina por venir a Guadalajara... sin saber que no va a venir

"Ante la visita de la Ministra Tejerina mañana miércoles a la sede de APAG (Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos) en Guadalajara". Así comienza su nota de prensa Izquierda Unida, distribuida después de que LA CRÓNICA DE GUADALAJARA ya alertara en la mañana del martes de que la ministra no estará presente en la capital alcarreña el 21 de junio.



La formación política explica en el comunicado que solicitó permiso de concentración ante dicha sede para hacerle llegar a la ministra su “absoluta indignación por el estado de sobre-explotación de los pantanos de cabecera del Tajo, actualmente al 14% de su capacidad” ha declarado Julián Atienza, Coordinador Provincial de Izquierda Unida.



Entienden desde IU que, “la Ministra atiende rápidamente a los regantes del Levante” ha señalado Atienza, “y por eso se reunieron hace 10 días, comprometiéndose la propia Ministra Tejerina a buscar soluciones a la ausencia de agua por el canal del trasvase y obviando las necesidades de los municipios de la cabecera del Tajo de nuestra provincia” asevera.



A Izquierda Unida de Guadalajara le sorprende que la Ministra no vaya a visitar Entrepeñas y Buendía, “que se encuentran en un estado real de emergencia”. Tampoco estará en Guadalajara, como bien saben los lectores de este diario.