Guarinos manda focalizar en Page “y sus promesas incumplidas” toda la crítica política desde el PP

El Comité Ejecutivo Provincial, celebrado este lunes, comenzó con un minuto de silencio por los fallecidos en los atentados terroristas de Londres, las víctimas del incendio de Portugal y por Iván Fandiño. A partir de ahí, crítica monotemática contra el PSOE y centrada en García-Page, junto con la planificación organíca para los próximos meses.



“En Castilla-La Mancha nos encontramos con un presidente que lo es gracias a un pacto de perdedores y que no ha sido capaz de aprobar la ley más importante de la región como es la de presupuestos regionales”, clamó Guarinos. En este sentido ha subrayado que “con esta dejadez y desidia por Castilla-La Mancha, Page está arrebatando oportunidades de empleo y de crecimiento a los castellano-manchegos en general y a los guadalajareños en particular”.



En este punto recordó que Page no ha cumplido todavía promesas con Guadalajara como la ampliación de las obras del Hospital, el parking público en este centro hospitalario, el Centro de Salud de Cifuentes, el segundo Centro de Salud en Azuqueca de Henares, los planes especiales para las comarcas de Sigüenza y Molina de Aragón, el plan para el Desarrollo del Corredor del Henares, la conexión Alcorlo-Beleña o el cumplimiento del acuerdo para poner en marcha el Campus Universitario de Guadalajara. “Además, sigue poniendo en peligro la salud de los guadalajareños porque no han cesado los traslados a los hospitales de Castilla-La Mancha en lugar de llevarlos a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid para ser atendidos”.



Guarinos anunció una campaña “pueblo a pueblo” que el Partido Popular va a poner en marcha “y que va llevar la voz de los ciudadanos a las Instituciones.