Anuncian desde la Junta, una vez más, la obra final de los regadíos de Cogolludo... ahora para 2019

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Esceptico

20/06/2017 No me lo creo, ni creo en estos politicos.

Y quien se hace cargo del préstamo que se debe a Caixabank hasta el 2019. En el 2009 ya llevaba la obra parada más de 1 año, han pasado 8 años, han gobernado PSOE y PP, unos se echan la culpa a los otros, pero la realidad, es que se van a meter otros 6 millones más añadidos a los 20 ya metidos, vaya gestión ruinosa. Pero repito el préstamo de unos cuantos millones de euros que está impagado, que hacemos.

Y otra cosa no me creo que se acabe la obra, porque ahora sí el PSOE va a arreglar este proyecto ruinoso que originó? De Arbancón

20/06/2017 Y decían que la Cospe -heredando una ruina -los tenía que acabar en 15 días y por Medio Millón!!!.

La pasada legislatura decia el PSOE que Cospedal podia hacer los regadios de Cogolludo porque lo que faltaba solo era cuestión de QUINCE DIAS Y MEDIO MILLON DE EUROS.

Ahora van 2 años más otros 18 meses (que dicen van a tardar) y para empezar (veremos al finalizar) ¡¡¡6,3 MILLONES DE EURACOS!!!