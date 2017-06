¿El PP entendiéndose con Podemos en Villanueva de la Torre? Eso es lo que critican desde el PSOE

Temas relacionados Podemos PP PSOE La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, Sara Martínez, ha afirmado que la alcaldesa de la localidad, de Ahora Villanueva y militante de Podemos, Vanessa Sánchez, "se ha vendido al PP por un sueldo", ya que ambas formaciones se pusieron de acuerdo en el último pleno municipal para aprobar los presupuestos del Consistorio para este año y, al mismo tiempo, las retribuciones que se van a repartir.



Martínez Bronchalo ha estado acompañada en su comparecencia este martes por responsables del PSOE en Villanueva de la Torre, y también por el diputado regional José Luis Escudero, quien ha llamado la atención sobre "la pinza" que nuevamente ha hecho el PP, esta vez con una alcaldesa que milita en Podemos, y se ha preguntado si la presidenta provincial de los 'populares', Ana Guarinos, ha autorizado para firmar este pacto a su portavoz en Villanueva de la Torre, Marta Valdenebro, que es también senadora.



"No sabemos si para Guarinos, que además es presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, sí que vale pactar con Podemos en Villanueva de la Torre, mientras en Toledo exige al PSOE que rompa cualquier contacto con ese partido", ha añadido Escudero.



También ha pedido explicaciones a David Llorente, diputado regional de Podemos por Guadalajara, y José García Molina, que igualmente es diputado regional y el responsable regional de ese partido. "En el municipio más grande de la región con alcaldesa de Podemos, no han dudado en pactar unos presupuestos que dan continuidad a las políticas de derecha del PP, mientras que el pasado mes de abril, incumpliendo su palabra y el acuerdo que tenían con el PSOE, tumbaron unos presupuestos regionales progresistas".



En todo caso, ha reclamado a ambas formación que "dejen de bloquear" los presupuestos de Castilla-La Mancha, una vez que han demostrado "ser capaces de votar juntos también para aprobar unos presupuestos". "La gente de Villanueva de la Torre se merece que Podemos y el PP desbloqueen los presupuestos regionales, de los que se van a beneficiar a través de planes de empleo, becas para comedores escolares, oficinas de intermediación hipotecaria o mejoras en los servicios sanitarios como las que va a traer el nuevo Hospital de Guadalajara".



PACTO EN PERJUICIO DE LOS VECINOS

Por su parte, para la portavoz socialista, el pacto alcanzado en Villanueva de la Torre "busca rentabilidad personal y partidista, pero va a perjudicar a los vecinos". Según ha explicado, los presupuestos no atienden en absoluto el interés general, sino que mantienen las mismas políticas que impuso el PP, pese a que fueron rechazadas en las elecciones municipales de 2015 por la mayoría de la población, que pidió claramente un cambio.



De hecho, la convicción del Grupo Socialista es que la alcaldesa ha dejado que el PP haga las cuentas "a su antojo", a cambio de que le permita cobrar de las arcas públicas. "Solo había que ver que quien defendió las bondades del presupuesto fue la portavoz del PP, ante el silencio de la alcaldesa. Es más, cabe preguntarse si la portavoz del PP, Marta Valdenebro, también va a ser a partir de ahora quien gobierne en la sombra", ha subrayado.



"En esa línea absolutamente continuista, se mantienen intactos los recortes que impuso el PP en el Plan Astra, y ni siquiera se atiende la propuesta de la Junta de Comunidades para mejorar el servicio. El importe las inversiones apenas supera el 4% del presupuesto", ha dicho, para agregar que "el resultado es que no hay ningún proyecto de alcance, ni una sola propuesta solvente y realista que nos saque de estancamiento en que estamos sumidos en Villanueva de la Torre", ha indicado.



"TAJADA" DEL PP

Para Martínez Bronchalo, "lo que ha hecho la alcaldesa es asegurarse un sueldo para ella y otro para su teniente de alcalde, mientras deja a los vecinos vendidos en manos del PP". "Este partido, además, saca tajada económica y consigue una liberación a tiempo parcial".



Por su parte, el Grupo Socialista se ha negado a entrar en este mercadeo y ha renunciado a la oferta de tener también una dedicación a tiempo parcial remunerada. "Hemos pedido, y así consta por escrito, que esa asignación se destine a financiar autobuses nocturnos durante los fines de semana, sobre todo para nuestros jóvenes", ha indicado.



"Con esta maniobra, la alcaldesa ha dejado bien claro que nunca ha querido un pacto progresista en Villanueva de la Torre, sino que solo buscaba un sueldo y se ha vendido al primero que se lo ha dado. Por eso, ha quedado totalmente desautorizada ante sus votantes", ha resumido.