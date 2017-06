Román está muy lejos del “Kichi” en el uso de las redes sociales

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

21/06/2017 INFORMAN.

El lema de algunos alcaldes es: entre menos sepan los ciudadanos mejor para ellos.



Ejemplo clarisimo fue el GRAN incendio que tuvimos en GUADA, la información fue DESINFORMACIÓN SEO

21/06/2017 Despilfarro puro y duro.

¿Y? No acabo de ver la conclusión del artículo. ¿Es bueno despilfarrar el dinero de los ciudadanos para ser los alcaldes más guays y molones en las redes sociales en vez de resolver los problemas del día a día sin autobombo?.

Está bien que se aprovechen las mejoras tecnológicas para el beneficio de los ciudadanos como las App que facilitan las gestiones municipales, o la transmisión de quejas o de incidencias; ¿pero tener récord de amiguitos en el twitter o el facebook es signo de éxito? En mi opinión no prefiero que se dediquen mis impuestos en cosas más serias, pero para gustos los colores... Alcarreño

21/06/2017 Para ellos.

Pues que se queden en Cádiz con el, nosotros no queremos a estos polémicas de manual, pero hacer y arreglar cosas nada de nada. Guti

21/06/2017 Intereses ocultos.

Pues los dirigentes de la izquierda tendrían que aclarar qué tipo de relación tienen con esas grandes multinacionales a las que dan tanta importancia y tanta publicidad, no?