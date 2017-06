Así fue el acto organizado para celebrar el 40º aniversario de la APAG

Noticias relacionadas La mitad de la cosecha está perdida por la sequía en parte de Guadalajara Temas relacionados Agricultura APAG Economía La Asociación Provincial de Agricultores y ganaderos, APAG-ASAJA Guadalajara celebró su 40 aniversario con un acto institucional en el que se quiso distinguir la fidelidad de sus socios, en la persona de 11 agricultores que llevan 40 años asociados, desde la creación de APAG y han pertenecido además a algún de las juntas directivas de la Asociación.



También se premió a la primera empleada contratada por APAG en 1997, que sigue trabajando en la actualidad.



Al acto asistió el secretario general del MAPAMA, Carlos Cabanas, en representación de la ministra de Agricultura y el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, así como la concejala de turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, el presidente de la Diputación Provincial, el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, el delegado de la Junta en Molina de Aragón, el director provincial de Agricultura, el Comisario jefe de la Policía Nacional, alcaldes, concejales, representantes de Asaja y Cooperativas Agroalimentarias y un gran número de invitados de empresas del sector, entidades bancarias y socios de APAG.



El presidente de APAG, Antonio Zahonero, hizo un breve repaso de los duros inicios y la evolución de la Organización hasta el día de hoy. Zahonero tuvo palabras de agradecimiento para los socios, “por su fidelidad y confianza a su Asociación, a los que han formado parte de las juntas directivas de forma altruista y generosa y para los empleados, por su dedicación y buen hacer día a día, solucionando los problemas a los socios”.



Zahonero tuvo un recuerdo para su antecesor en el cargo, Manuel Portillo Madariaga, fallecido el año pasado en Argentina.



El presidente nacional de Asaja nacional, Pedro Barato, felicitó a los socios galardonados y a todos los demás, porque ”entre todos habéis hecho grande APAG”. Barato destacó algunos hechos significativos en la trayectoria de APAG, como la constitución de la SAT Coagral en 1985, la compra de las instalaciones de Merco en 1988, con Fernando López Carrasco, el logro del aumento de rendimientos teóricos en los cultivos, o las transmisiones en ovino. Y el más importante: haber logrado un modelo de éxito en la unión entre una OPA y el movimiento cooperativo, ”porque el modelo a seguir es ése” dijo.



En declaraciones a los medios el presidente de Asaja señaló que “el día de hoy es momento para dar las gracias y reconocer el esfuerzo de un valor que ahora falta, la generosidad y trabajo de tantas personas hace 40 años, para crear esta organización, haciendo muchos kilómetros y con pocos medios".



Para Barato, "lo mejor no es hablar sino mirar un poco y ver las obras realizadas en este tiempo y afirmó que otros modelos impulsados en otros puntos de España se han inspirado en el puesto en marcha por APAG, "no sólo en la comercialización sino en la forma de reivindicar".



El presidente de Asaja terminó con unas palabras dirigidas al presidente de APAG, “Antonio, de corazón te lo digo, porque empecé contigo y vamos a terminar esta obra que ha sido muy grande: te doy las gracias públicamente por lo que APAG y en particular tú, habéis hecho en la construcción de ASAJA, la mayor organización profesional agraria que tenemos en nuestro país”.



La historia de APAG comienza con la historia de la democracia

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, felicitó al presidente de APAG “porque 40 años es parte de toda nuestra historia de la democracia, APAG nos ha acompañado desde el primer momento, en la defensa de los agricultores y ganaderos y ha ido de la mano de ASAJA para defender esos intereses, primero en el ámbito local y provincial y después nacional y europeo”. Cabanas quiso felicitar “a todos esos pioneros del año 77 que, en momentos que no eran fáciles, tuvieron la visión de unirse para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos”.



Respecto a la Reforma de la PAC, Cabanas afirmó que “hay que trabajar por una PAC más orientada al mercado, más internacionalizada; el 18% de todo lo que exporta España es producto agroalimentario y debemos sentirnos orgullosos de que nuestro sector ha ayudado en la recuperación económica” . Añadió que “tenemos que avanzar también en innovación, en la capacidad de incorporar nuevas tecnologías, incorporar más joven y mujeres en nuestro campo y remunerar los beneficios medioambientales de nuestra agricultura. Es fundamental que la sociedad sepa que los primeros que estáis conservando la biodiversidad y manteniendo ese medio rural, sois los agricultores y los ganaderos”.



Cabanas terminó su intervención con palabras dirigidas a los responsables de APAG: “40 años son muchos, pero no son suficientes -dijo. Es tiempo de hacer balance, de reposar, de felicitarnos por los logros conseguidos, pero sobre todo es tiempo de seguir marcando objetivos y ver lo queda por hacer. Que disfrutéis de lo mucho alcanzado y que sigáis trabajando unidos , sin perder la ilusión, en beneficio de toda la sociedad y de España”.



El secretario general disculpó a la ministra y aseguró que “quiere visitaros en cuanto tenga una oportunidad, seguramente en el mes de Septiembre u Octubre”.



Tras visitar las instalaciones de APAG-Coagral el secretario general del MAPAMA compartió un vino español con los asistentes al acto.