Ana González cifra en 750 los profesores interinos de Guadalajara “despedibles” hasta septiembre

Temas relacionados Paro Educación Ana González “Mientras el curso finaliza en el Congreso y en el Senado avanzando en el Pacto de Estado por la Educación, gracias al diálogo y consenso impulsado por el Partido Popular, en Castilla-La Mancha sucede todo lo contrario: Page falla y suspende. Pero no solo lo suspende el PP sino toda la comunidad educativa”. Así se ha manifestado en rueda de prensa la senadora del PP, Ana González.



También ha destacado que el miércoles ya se produjo la primera concentración de docentes frente a la Consejería de Educación para protestar por esta situación y recuerda que “el año pasado Page echó a los interinos el 26 de junio, antes de que acabara el curso escolar”.



La senadora popular recalca que Page no puede excusarse en la ausencia de presupuestos “porque, tiene prorrogados los de 2016”. Por ello, “si Page, sus asesores y el consejero de Educación van a cobrar su sueldo estos meses y su paga extra, que deje de poner excusas y pague a los profesores interinos el verano, y cumpla lo que prometió a este colectivo”.



“Toda la comunidad educativa suspende rotundamente a Page y a sus socios de Podemos porque además de los profesores, los padres están muy descontentos con el proceso de escolarización. Especialmente en Guadalajara donde son numerosas las protestas y quejas porque sus hijos no han podido elegir la primera opción que querían”, afirma.



En este sentido recuerda que “Page ha eliminado la zonificación única, yendo contra la libertad de los padres para escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos” y califica como “desastroso, desproporcionado e irracional” todo el proceso.



“Desde el PP apostamos por una educación mejor y hecha entre todos. Ni una educación roja, como dijo la anterior consejera de educación de Page tampoco azul ni moradas ni naranjas, sin ideologías en las aulas” ha concluido.