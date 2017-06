¿Y si okupamos la Prisión Provincial?

Temas relacionados Patrimonio Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara PP PSOE Lo de pegar una patada en la puerta de la Prisión Provincial no parece una idea inteligente, más que nada por la aparente fortaleza de las dos hojas de hierro que tantas veces salieron en los telediarios cuando las franquearon Vera y Barrionuevo camino de sus celdas. Ni llamando a unos aluniceros puede que las consiguiéramos tumbar, de fuertes que son.



El mismo PSOE que ocupó con esos dos tan ilustres huéspedes una cárcel que ya agonizaba entre funcionarios aburridos por la falta de reclusos se ha plantado de nuevo ante sus muros, para darle la murga al alcalde y uso al edificio. Como si éste fuera del Ayuntamiento y no del Estado.



El penúltimo promotor de la idea de la reversión, el inquieto concejal que es Manuel Granado, quizá no sepa que las cárceles en Guadalajara se okupan. Y, además, por parte del Ayuntamiento. En caso de duda, que pregunte a los técnicos que saben con qué falta de permisos y títulos de propiedad se hizo la Corporación con la antigua cárcel de mujeres. Y durante cuántos años se mantuvo la okupación municipal ante la indiferencia del Ministerio al que pertenecía. Como auténticos okupas anduvieron años y más años las ruinosas escuelas taller evitando la ruina de la centenaria prisión hasta darle algo parecido a un uso, que es lo que ahora tiene, cuando ya forma parte del inventario de la Corporación. La legalidad ante todo, aunque sea tarde.



Para la Prisión Provincial de la calle del Amparo, la alcaldesa Blanca Calvo propuso en aquellos ya tan lejanos tiempos su reconversión para usos culturales, que es un deseo bonito, hermoso y etéreo. Como tantos otros. Con menor ambición, en campaña electoral el PP se arriesgó a proponer usos nuevos para el Edificio Negro, repintado en un apresurado proyecto con colores y estética de puticlub manchego. Pues ni el uno ni el otro por ahora.



En pocas palabras: Será por ideas. Será por promesas incumplidas. Será por espacios vacíos llenos de aire, sean estos casas o cabezas. Será. Seguirá siendo mientras seamos. Es nuestra particular condena de capitalinos provincianos de segunda, ciudad sin cárcel pero con dos prisiones pendientes de mejor uso más allá de entretenernos.