Urinarios para perros, de prueba en Azuqueca

23/06/2017 Hay mucho perro en Azuqueca.

En este municiìo socialista existen en plantilla 44 policias municipales que velan por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Y se llega a la conclusión que para el alcalde es más facil pasar una factura de 8.000 € a todos los azudenses (incluidos los que no tienen perros) que sancionar a los infractores de esas ordenanzas. ¿Acaso es porque si se multa económicamente a esos infractores, en las próximas elecciones municiaples no vuelven a votar al PSOE? Indudablemente, hay muchos perros en Azuqueeca. manuel

23/06/2017 hagamos uso .

vamos vecinos, hagamos uso de lo que nos proporcionan, todos lo agradeceremos ,