Les presentamos a los mayores morosos de Guadalajara con Hacienda (muchos y conocidos)

Guadalajara (Provincia) Lo ha vuelto a hacer. Coincidiendo con los últimos días de la campaña para la Declaración de la Renta, la Agencia Tributaria nos ha regalado a todos los españoles una herramienta propicia para el cotilleo. La relación de los mayores morosos con el Fisco no implica que entre esos 4.500 nombres y razones sociales se encuentran los mayores defraudadores de España, pero revisarla entretiene... y mucho. Aquí están a los que se les reclama más de un millón de euros y tienen vinculación con Guadalajara, con nombres y cifras.



No resulta ninguna sorpresa que los mayores morosos de Guadalajara haya que buscarlos, como casi siempre, en Madrid. El paradigma es REYAL URBIS, que mientras termina de desaparecer víctima de los bancos que la auparon hasta las más altas cotas del desastre, aún debe 363 millones de euros, habiéndo rebajado en apenas 15 la deuda que tenía hace un año. Para quien no lo sepa, Reyal fue la responsable primera y última de la operación especulativa de Valdeluz y, en buena medida, de que la estación del AVE de Guadalajara esté en Yebes y no más cerca de la capital.



Por las mismas alturas de esas alcarrias, SOTOHENAR debe 2.392.503 euros. Precisar, para los curiosos, que fue la responsable de "Las Jaras de Valdeluz".



El "ladrillo", en sus más diversas formas, sigue ocupando como se comprueba los lugares de preeminencia.



GESTESA, con razón social en Guadalajara, mantiene un saldo negativo con Hacienda de 10.850.804 euros. Llegó a tener 30 millones pendientes de liquidar, pero lo cierto es que en los últimos doce meses no han rebajado nada. Aun así, alguno de sus responsables ya figura como socio de nuevos proyectos en el campo de los negocios hoteleros. OBRAS COMAN, del mismo grupo, sigue tal cual con su millón y medio sin pagar a Hacienda.



Otro tanto cabría decir del empresario que más abanderó personalmente REÁLITAS, ocupado en diversos movimientos estratégicos pero sin capacidad o intención de bajar de 5.521.585 euros lo pendiente de abonar a través de esa sociedad a la Agencia Tributaria, por proyectos esencialmente alcarreños aunque con domicilio fiscal en Madrid.



También madrileña de adopción pero claramente guadalajareña por su gestión es URBAS GRUPO FINANCIERO, SA. Aunque hace pocos días fue noticia en este mismo periódico por sus anunciados propósitos de crear campos de golf, miles de apartamentos y media docena de hoteles en Cuba, vuelve a ser actualidad por algo más prosaico: los funcionarios de Montoro dicen que debe 6.672.896 euros. Una de las deudas más abultadas relacionadas con la provincia. En puridad no se le podrían sumar los 4.300.000 euros, en números redondos (un millón más que hace año), que adeuda EXPLOTACIONES TURÍSTICAS DE VERA, sociedad limitada que, pese a su nombre, fue creada en Guadalajara y entre cuyas cargos societarios los hay con relaciones indirectas con Guadahermosa.



GRUPO RAYET, con sede social y fiscal trasladada a Madrid (que tenía una deuda de 30.518.910,84 euros en diciembre de 2015), ya dejó de aparecer en la relación hace un año. Sí figura RAYET Hoteles, división del mismo holding empresarial de Félix Abánades, dedicada a negocios de hostelería y que adeuda 4.413.312,88 euros... ni un céntimo menos que hace doce meses.



Con 2.373.781 euros aparece ARCO2000, con forma de sociedad limitada y conocida actividad promotora y constructura en Azuqueca de Henares.



También tiene sede social en Azuqueca la mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DEL HENARES, una sociedad anónima con una deuda cifrada en 1.021.891 euros.



A su vez, CARRASCOSA MORENO Promociones Inmobiliarias, SL, ha pasado de deber 1.067.371 euros ha incrementarlo en 2.060 euros más, un año después.



En Azuqueca, dentro de la promoción inmobiliaria también, RESIDENCIAL SANTA ÁGUEDA deberá responder de los 2.672.412 euros que le reclama el Fisco español.



Por lo demás, las variaciones son mínimas o inexistentes en otros muchos casos:



• ARAGU2, constructora, con una deuda de 5 millones.



• ALTUSA, conocido como histórico concesionario de Opel y otras marcas, que debe los mismos 2 millones de euros que debía y parece que seguirá debiendo por su situación económica.



• AUTOMÓVILES GUADALAJARA, más conocida como AUTODASA, otra histórica del Polígono del Balconcillo, con una deuda persistente de 1.376.000 euros.



• BENITO CAMARILLO, SL, la sociedad de un abogado y antiguo concejal del PP, a quien Hacienda le reclamaba y le sigue reclamando 3.276.000 euros, una de las cantidades más relevantes... y engrosada en 3.500 euros sobre la que tenía por estas fechas de 2016.



• GEPROLAR, una promotora alcarreña a la que le consta una deuda con Hacienda de 3.262.806 euros, apenas rebajada.



• AVICU, la empresa más conocida del grupo empresarial de la familia Saboya, con una deuda de dos millones y medio, que se mantiene inalterable, mientras se suceden los rumores sobre la venta a otros empresarios de las naves del antiguo matadero de aves y de otros activos.



• CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, constructora y promotora muy conocida en Guadalajara, cuya sucesora ya se deja ver en la cartelería de nuevas obras en la capital alcarreña con una denominación muy parecida a la anterior y que adeuda 2 millones de euros a la Hacienda Pública. No varía.



• GESTIÓN Y DESARROLLOS DEL HENARES, una sociedad anónima radicada en Azuqueca y dedicada a la promoción de viviendas, a la que se le reclamaban hace un año 1.235.000 euros, que en este lapso de tiempo se han quedado en 1.210.890 euros.



• ERAS DE CASTILLA, SA ya va por 1.879.059, fiel a los ligeros incrementos que presenta de un año para otro.



• QUER DEL HENAR. Mantiene todo igual, hasta el centimo: 1.433.535,80 euros.



La cosa se puede prolongar aún más si reseñamos las empresas que tienen centro de trabajo en la provincia y aparecen en la relación de la Agencia Tributaria. Es el caso, por ejemplo, de RAMOS SIERRA, con sus 2.343.046 euros pendientes y naves abiertas en uno de los polígonos industriales de Cabanillas del Campo.



Junto a estas sociedad mercantiles, también se incluyen como personas físicas algunos otros empresarios de Guadalajara, identificados dentro del ramo de la distribución o el titular de un concesionario de automóviles de la calle Francisco Aritio, por ejemplo.



E incluso aparecen notorios desconocidos con nombres que sugieren relación con Guadalajara, como RyG-55 Promociones Alcarreñas, una sociedad limitada domiciliada en Madrid y que entra en el listado, aunque por poco: se le reclaman exactamente 1.075.007 euros.



Algunos ya no están

Entre los que desaparecen de la lista, salvo error u omisión, cabe reseñar los siguientes:



• ALUMINIOS ALTOMIRA, con sede de Almonacid de Zorita y una deuda a 31 de julio de 2015 cifrada en 1.319.000 euros, presentaba en junio de 2016 una de 1.266.417 y ahora ya no está.



• PREFABRICADOS DE HORMIGÓN LURGAIN era una sociedad anónima en liquidación, que mantenía 1.321.133,51 euros de deuda con la Agencia Tributaria.