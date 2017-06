El trasvase, visto desde Murcia: “Que se haga para donde se necesite, de donde sobra a donde falta”

Temas relacionados Economía Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura PP El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha insistido este viernes en que es un presidente trasvasista: "el Gobierno de la Región de Murcia cree en los trasvases pero no solo para Murcia, sino para todos los territorios de España donde se necesite agua; agua de donde sobra a donde falta", ha apostillado.



En un contacto con los medios antes de clausurar la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), ha señalado la importancia de la agricultura para esa r especialmente en la Comarca de Cartagena, "porque supone el 30 por ciento de los empleos, más del 23 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)",y porque además, según ha enfatizado, "con solo el 3% del agua de toda España genera el 20 por ciento de las exportaciones del país".



Por lo tanto, ha resaltado, el Gobierno regional murciano tiene que estar con los regantes y los agricultores y "tenemos que impulsar soluciones urgentes para esta situación de emergencia, ante cuatro años de sequía", pero "la solución del agua requiere de unidad y consenso y de ir todas a una".



Más desalación... como recurso "complementario"

Según el jefe del Ejecutivo regional de Murcia, "tenemos que liderar soluciones definitivas" y para eso "es fundamental un acuerdo nacional de agua que parta del consenso, acuerdo y diálogo; que la Región de Murcia está dispuesto a liderar".



Un acuerdo, que, a su parecer, debe contener varios aspectos, como aumentar la capacidad de las desaladoras, "siempre como un recurso complementario", un banco público de agua y que se fomente la cesión de derechos, "porque hay que llevar agua de donde sobra a donde falte".



En la Región de Murcia, ha subrayado, "no queremos que ningún territorio de España deje de regar por dar agua a la Región de Murcia" pero, ha insistido, "es que sobra agua y lo que queremos es llevar agua de donde sobra a donde falta, no solo en la región, sino a todos los territorios que también la necesite y eso se consigue con trasvases".