Antonio Román e Izquierda Unida coinciden en una misma preocupación

Antonio Román, alcalde de Guadalajara, ha participado este viernes en la clausura del II Congreso Nacional de Despoblación en el Mundo Rural que se ha celebrado en Huesca, organizado por la Diputación de Huesca y la Federación Española de Municipios y Provincias.



En su intervención, Antonio Román, que además de ser portavoz adjunto del PP en la FEMP, es miembro del Grupo de Trabajo institucional para la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, ha destacado la dualidad que existe en la provincia de Guadalajara, cuya zona urbana está constituida únicamente por el 20% del territorio, correspondiendo el 80% restante al ámbito rural. En el Señorío de Molina, la densidad poblacional es de menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado, situándose en niveles similares a los que se registran en Siberia.



“Procedo de una provincia que sufre directamente los efectos de la despoblación, lo que hace que me sienta plenamente comprometido con la temática que ha centrado este Congreso”, ha señalado. Así mismo, tras ofrecer algunos datos, ha mostrado su preocupación por el escenario actual, “por lo que es necesario que todos nos arremanguemos, dejemos a un lado las discrepancias que puedan surgir desde el punto de vista partidario y rememos en la misma dirección. La meta de todos es común y compartida, y no es otra que minorar el problema de la despoblación y contribuir a la supervivencia de nuestros pueblos”.



Antonio Román ha insistido en la necesidad de intervenir en los siguientes aspectos: la mejora de las infraestructuras y comunicaciones, la garantía de los servicios sanitarios, mantenimiento de las escuelas, mayor seguridad, ayuda a autónomos y emprendedores, acceso a nuevas tecnologías, servicios y atención a personas mayores, apoyo al sector agrícola y ganadero y refuerzo del papel de las diputaciones, entre otros.



El alcalde, como miembro de la FEMP, ha concluido expresando su compromiso de elevar las conclusiones extraídas del Congreso Nacional a dicha Federación, para que se tengan presentes a la hora de planificar acciones de lucha contra la despoblación.



Presencia de Izquierda Unida, contra el CETA

De la provincia de Guadalajara también han asistido dos representantes de Izquierda Unida-Ahora, el alcalde de la Toba, Julián Atienza y el concejal del Ayuntamiento de Molina de Aragón, Juan Manuel Monasterio.



Julián Atienza ha intervenido en el Plenario poniendo de manifiesto los problemas que están generando la desaparición de servicios públicos básicos "como consecuencia de su privatización y de la priorización de criterios economicistas sobre los sociales, aumentando las desigualdades entre el espacio rural y el urbano, y llevando al medio rural a una situación de crisis que está expulsando a la población de nuestros pueblos".



Atienza ha reclamado recursos pues “de nada sirve la voluntad política si no va acompañada de unos presupuestos que la desarrollen”. En este sentido, ha pedido un nuevo modelo de financiación local con recursos y competencias que favorezca la autonomía local. Así mismo ha reivindicado un plan de desarrollo integral de los servicios públicos en el ámbito rural, como paso prioritario para frenar la despoblación.



Finalmente Atienza también se ha referido al papel de la Unión Europea, de la que ha dicho que “puede combatir la despoblación no sólo con ayudas, sino también no facilitando la privatización de servicios públicos o no aprobando acuerdos comerciales tan lesivos como el CETA o el TTIP”.