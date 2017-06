Elige la versión que más te convence sobre la situación del Hospital y opina en nuestra encuesta

Temas relacionados Guadalajara Bellido Lorenzo Robisco PP PSOE Hospital de Guadalajara El parlamentario regional por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha denunciado este viernes “el calor insoportable” que están sufriendo tanto los enfermos como sus familiares en el Hospital.



Esto habría provocado que, tal y como sucediera el año pasado, los familiares se hayan visto obligados a llevar aparatos de aire acondicionado a las habitaciones de sus enfermos “por la torpeza de Page y de los responsables políticos del Hospital para solucionar este problema ya que las inversiones en el mantenimiento del mismo son nulas o escasas y las obras del nuevo hospital continúan paradas”.



“Page se está riendo de Guadalajara y, lo que es aún peor, se está riendo de algo tan importante como la salud de los guadalajareños por el estado en el que se encuentra el Hospital. Desde hace meses venimos denunciando inundaciones, suciedad, mobiliario roto o en un estado lamentable, imposibilidad de aparcar….pero ahora estamos hablando de hacer lo más confortable posible la estancia de los enfermos en el Hospital y esto parece que a Page le importan también un pimiento”, afirma Robisco.



“Exigimos que Page ponga remedio urgente a esta situación. El calor no va a desaparecer en los próximos días. Al contrario” ha subrayado Robisco quien a su vez advierte de la posibilidad de que se cierren camas y plantas del Hospital a partir del 1 de julio “incumpliendo así la promesa que hizo el propio Page cuando llegó al gobierno regional gracias a un pacto de perdedores con Podemos”.



Por otro lado, Lorenzo Robisco ha aprovechado la ocasión para denunciar también la externalización de servicios del Hospital. Según ha asegurado el portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, “los informes sobre las pruebas diagnósticas que se realizan a los enfermos se están enviando a una empresa externa lo que provoca retrasos de días y hasta semanas para conocer los resultados”. Para Robisco, “no se puede jugar así con la salud de los guadalajareños porque el tiempo es vital para conocer y tratar a tiempo una enfermedad. Pero esto a Page no le importa y sigue jugando con la salud de los guadalajareños”.



Réplica de Pablo Bellido

El secretario general del PSOE de Guadalajara. Pablo Bellido, ha considerado que “si Cospedal no hubiera parado las obras del Hospital, a estas alturas ya tendríamos las instalaciones en perfecto estado, y nadie tendría que sufrir ninguna circunstancia adversa”. Bellido ha querido responder de esta manera a las manifestaciones que había vertido horas antes el viceportavoz del PP de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, sobre la situación del centro sanitario.



“Hoy ya no ha hablado de las obras, porque son una realidad, y por eso ha tenido que buscar otras excusas; pero en todo caso, tiene cierta gracia que hable precisamente sobre las dos cuestiones que ha mencionado”, ha ironizado Bellido. En referencia a la queja de Robisco sobre la jardinería exterior, ha señalado que Cospedal despidió a los profesionales que se dedicaban a esta labor, y el Gobierno actual ha tenido que contratar a un centro especial de empleo para mejorar la situación que encontró. Sobre la climatización, ha aclarado que ha utilizado una imagen del año pasado para ilustrar la situación actual. “Y ya no es la misma. Ha mejorado, aunque debe hacerlo más. El Gobierno regional es sensible a esta cuestión y va a hacer todo lo posible”, ha agregado.



Aunque ha reconocido que es “lógico que se pida al Gobierno actual que resuelva los problemas, y por eso está trabajando para conseguirlo”, el responsable socialista ha subrayado que “estas consecuencias tienen su causa en decisiones que se tomaron cuando gobernaba el PP y la sensibilidad con la gente de Guadalajara fue cero, la inversión sanitaria en Guadalajara fue cero y se deterioró el sistema sanitario hasta límites inimaginables”. Por eso, ha denunciado “el ejercicio de cinismo y de hipocresía” de Robisco, “al acusar al Gobierno actual, que tiene que combatir las consecuencias de las decisiones que tomó el anterior”.