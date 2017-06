Desde Humanes pide la consejera de Fomento que termine el trasvase del Tajo al Segura

Noticias relacionadas El trasvase, visto desde Murcia: “Que se haga para donde se necesite, de donde sobra a donde falta” Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Guadalajara (Provincia) El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reivindicar el "trasvase cero" y el respeto al caudal ecológico mínimo de los ríos para garantizar el equilibrio ambiental de la región, al tiempo que su desarrollo económico y social.



Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Fomento, Agustina García, durante los actos organizados por el Ayuntamiento de Humanes con motivo del 150 aniversario del Canal del Henares.



En este marco, la consejera ha puesto de manifiesto la importancia del agua y el compromiso del Gobierno regional en su defensa. En este sentido, ha recordado el informe del que tomó conocimiento el Consejo de Gobierno en el que se reconocía que en la región se están incumpliendo los caudales ecológicos mínimos de los ríos, con el consiguiente perjuicio para la flora y la fauna del entorno.



"Ante esto no podemos estar callados", ha afirmado García, al tiempo que ha recordado que se va a elevar este informe al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Tajo "para que se respeten esos caudales mínimos".



La responsable regional de Fomento ha recordado que actualmente los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, albergan 335 hectómetros cúbicos, una cifra por debajo del umbral mínimo trasvasable "un mal dato que indica que no se puede mirar siempre al mismo sitio para buscar agua y que hay que buscar alternativas", ha afirmado, y ha añadido que "esa alternativa para nosotros está clara y por eso pedimos al Gobierno de España que apueste por el uso de las desaladoras".



Como consecuencia del bajo nivel en el que se encuentran los embalses y la ola de calor por la que atravesamos, Agustina García ha hecho un llamamiento al consumo responsable de agua, tanto de ayuntamientos como de usuarios particulares, "para que el agua que consumimos hoy no ponga en riesgo la que necesitaremos consumir en el futuro".



La consejera de Fomento ha destacado también la importancia de contar con infraestructuras adecuadas "para conseguir que el agua llega a los municipios en la calidad y cantidad necesaria para garantizar su desarrollo". Así, ha resaltado el importante papel que ha desarrollado durante estos 150 años el Canal del Henares para el desarrollo del regadío y de los productos agrícolas en la Vega del Henares de la provincia de Guadalajara.



Asimismo, Agustina García ha agradecido al Ayuntamiento de Humanes "que haya recuperado la memoria de esta importante infraestructura" y ha deseado que la exposición elaborada con motivo de esta efeméride y que será itinerante por los distintos municipios por los que discurre el Canal "sirva para dar a conocer la importancia de la infraestructura y su influencia en la construcción social y económica de estos municipios".



150 AÑOS DE HISTORIA

El canal del Henares es un canal de riego que fluye paralelo a la orilla derecha del río Henares entre las provincias de Guadalajara y Madrid, desde su nacimiento en el río a su paso por el término municipal de Humanes hasta su final en el arroyo de las Monjas, afluente del Henares, cerca de la comunidad de Meco, ya en la Comunidad de Madrid.

Tiene una longitud aproximada de 50 kilómetros y afecta a una superficie regable de unas 7.800 hectáreas entre los términos municipales de Humanes, Mohernando, Yunquera de Henares, Fontanar, Guadalajara, Marchamalo, Cabanillas del Campo, Alovera, Villanueva de la Torre, Azuqueca de Henares y Meco. Esta infraestructura ha sido clave para el desarrollo de la agricultura de regadío en esta zona.

Junto a la consejera, han participado en estos actos conmemorativos la alcaldesa de Humanes, María Isabel Serrano Calleja, el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, y por el director provincial de Fomento, Julio Calle.