El banco Sabadell ya ha denunciado a los okupas de la plaza del Concejo

Poco a poco se van sucediendo las novedades en el caso de la okupación de todo un edificio en la Plaza del Concejo, en pleno centro de Guadalajara. Según ha podido confirmar LA CRÓNICA DE GUADALAJARA de fuentes del banco Sabadell, la entidad ya ha presentado una demanda judicial como propietaria de las viviendas que están siendo indebidamente utilizadas. Se encuentran, según lo ratificado a este diario, "pendientes de la resolución" que dicte el juez.



A diferencia de lo ocurrido en otros casos, y del criterio aplicado habitualmente incluso por este mismo banco, la demanda se ha planteado al considerar que "no hay vulnerabilidad social" entre los okupas, sino una práctica económicamente ventajosa de obtener una vivienda.



El siguiente capítulo se dará, previsiblemente, el viernes, cuando en el pleno del Ayuntamiento se plantee la cuestión a través de la pregunta oral de un vecino, en las postrimerías de la sesión.



Desde hace alrededor de tres meses, este edificio de nueva construcción, con la obra terminada en 2012, está siendo okupado en su práctica totalidad. El inmueble, levantado justo enfrente del Edificio Negro en los últimos años del boom de la construcción, acoge 25 viviendas, de las cuales todas menos una estarían a día de hoy okupadas.



La voz de alarma en este caso no la han dado los propietarios, sino los vecinos, hartos de las molestias que causan de manera recurrente los inquilinos de ese bloque. Casi una veintena de llamadas a la Policía Local durante este tiempo lo avalan.



Según diversas fuentes consultadas, la mayoría de los pisos son titularidad actualmente de un banco, el Sabadell, tras el fallido del crédito para su construcción por un promotor privado.



Otros testimonios apuntan a que para tan masiva okupación ha sido decisiva la participación de un clan que habría "vendido" por varios cientos de euros a algunos de los actuales inquilinos la llave de acceso a su respectivo piso, como si de un negocio se tratase.



En el tiempo transcurrido, la compañía encargada del fluido eléctrico para esta zona de la ciudad ha cortado varias veces las tomas ilegales. Mientras, el suministro de agua potable, también sin control ni cobro de tasa alguna, se mantiene según las fuentes municipales consultadas.



Hasta ahora, la okupación no había llegado hasta tan escasos metros del Ayuntamiento de Guadalajara y del centro de la ciudad de forma tan masiva.



Okupaciones aisladas y permanentes

Aunque no siempre sea notorio, las okupaciones se dan en prácticamente todos los barrios de Guadalajara, con especial incidencia en aquellos de población con menos recursos económicos.



El pasado mes de enero trascendieron dos intentos, frustados en el último momento por los propietarios de los pisos.



Uno de los casos se produjo en la calle Adoratrices y otro en la calle Colombia. En los dos intentos de okupación, ante la presencia policial y de los propietarios de los inmuebles, los que se habían introducido a la fuerza en los pisos abandonaron las viviendas de forma voluntaria.



Cada años, las denuncias por estas intrusiones en Guadalajara oscilan derivan en unas 150 actuaciones judiciales.



Más persistente está siendo lo okupación de un bloque entero desde hace muchos meses en otros de los barrios más populosos de la ciudad, al igual que alcanzó resonancia incluso nacional la okupación de un bloque completo en Alovera, excepción hecha del único propietario que había pagado por su piso y se encontró incapaz de deshacerse de él.



En la provincia de Guadalajara, la consultora Tinsa calcula que hay más de 4.000 viviendas vacías.



Alternativas para los propietarios

La figura que puede esgrimirse contra estas conductas es el delito de usurpación. Cuando se produce, el afectado puede optar por la vía civil o penal. Se inicia con una denuncia en Comisaría, para que los agentes de policía levanten atestado y verifiquen la okupación. Es un proceso que se prolonga varios meses. La otra alternativa es plantear un interdicto de recuperación de vivienda, un desahucio. El juicio no suele fijarse antes de que pase un año. Las condenas para los okupantes suelen ser inexistentes.