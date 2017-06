El Ayuntamiento de Guadalajara ofrece más de un millón de euros para quienes contraten parados

Archivos relacionados Resumen subvenciones emprendedores 2017 (Tamaño: 67,9 kb.) Resumen subvenciones IMPUESTOS CERO 2017 (Tamaño: 78,1 kb.) RESUMEN SubvMun Empresas Contratación 2017 (Tamaño: 82,5 kb.) Se ha adoptado en la Junta Local de Gobierno de este lunes, a primera hora de la mañana, el reparto de 1.344.000 euros en medidas contra el desempleo en la ciudad. Como ha resaltado el propio alcalde, son fondos estrictamente municipales, ceñidos a vecinos de la cudad, y que deberían generar unos 400 empleos tanto en empresas como en onegés con actividad en la capital. En paralelo, están activas acciones por un millón de euros del Fondos Social Europeo y los 300.000 que llegan desde la Junta.



Considera Antonio Román que los puestos inducidos desde el Ayuntamiento tienen más pervivencia que los de otras instituciones (en velada alusión a la Junta de Comunidades) que abocarían de nuevo al paro a los beneficiarios una vez pasados los meses de su vigencia. Desde el Ayuntamiento se hace especial hincapié en la promoción de contratos indefinidos, pero también se contemplan los temporales.



Nueva línea tienen los emprendedores de Guadalajara, al establecerse tanto ayudas directas como el "impuesto cero" a las nuevas iniciativas empresariales. Obviamente, esa indulgencia fiscal se limita a los impuestos que son competencia exclusiva del municipio.



Como novedad también, y marcado por el empeño de ser Ciudad Europea del Deporte, parte de las ayudas se dedicarán a incentivar a aquellas empresas que apoyan la actividad deportiva de la ciudad. Se subvenciona hasta el equivalente al cincuenta por ciento de los impuestos municipales.



Hay exención de impuestos municipales de hasta el cien por cien si las empresas están radicadas en el casco antiguo, gastos de publicidad y muchos otros que conviene consultar cuando aparezca en el Boletín de la Provincia.



Para la contratación de desempleados, las empresas deberán recurrir a empadronados en la ciudad con al menos un año de antigüedad y de alta en el paro. Son 1.500 euros para las empresas que ya se hayan beneficiado otros años y sin incremento de plantilla, mientras que será de 3.000 en las que opten "ex novo" o que hayan incrementado la plantilla desde la última convocatoria. Llegarán a 5.000 euros para los que lo hagan con forma de contrato indefinido. El máximo de trabajadores acogidos en esta convocatoria es de cuatro por empresa.



Para las empresas de nueva creación, los solicitantes deberán ser autónomos con alta en el año 2017, empadronados en Guadalajara y previamente inscritos como empleados no ocupados y no haber ejercido antes la misma actividad en los dos años previos. Son 5.000 euros de subvención.



Hasta el 31 de octubre se podrán presentar las solicitudes, siempre que no se agoten antes los recursos para cada línea. Las subvenciones se van valorando y asignando según van llegando al Ayuntamiento.