Araceli Martínez recuerda a directivos de empresas que deben asumir la mitad del trabajo en casa

Temas relacionados APD Economía Araceli Martínez Feminismo La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, ha participado este lunes, 26 de junio, en una jornada sobre 'Las claves de liderazgo femenino en la gestión empresarial', organizada en Guadalajara por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en la que ha reivindicado la necesidad de que los varones asuman el 50 por ciento de las tareas domésticas y familiares como vía para garantizar que las mujeres puedan desarrollar carreras profesionales en igualdad de condiciones.



En este sentido, Araceli Martínez ha indicado que si las mujeres "han sido valientes dando un paso hacia adelante, incorporándose al mercado de trabajo y queriendo liderar procesos de transformación dentro del ámbito de la empresa, lo justo también es que los varones se corresponsabilicen al 50 por ciento de las tareas que conciernen al ámbito de lo doméstico", según ha informado en nota de prensa la Junta.



Además, ha afirmado que "es imprescindible para vencer esa trampa de la conciliación que haya más corresponsabilidad, ya que las medidas de conciliación no son exclusivas de las mujeres".



La directora del Instituto de la Mujer ha abierto la jornada organizada por la APD en Guadalajara, junto a la consejera en Castilla-La Mancha de dicha asociación, Soledad García, y la directora territorial de Caixabank, María Jesús Catalá.



A lo largo de la jornada, a través de ponencias y una mesa redonda, se ha analizado las claves del liderazgo femenino en la empresa y la diversidad como palanca de competitividad.



Araceli Martínez se ha referido a las dificultades a las que las mujeres se enfrentan a la hora de desarrollar carreras profesionales y ha lamentado que siga existiendo ese techo de cristal que frena dichas carreras, así como "el suelo pegajoso en el que se encuentran con algunas limitaciones que en ocasiones se autoimponen ellas mismas".



Igualmente, ha hecho también mención a "algunas dificultades de carácter estructural que deben vencer desde el ámbito de la política, como espacio de toma de decisiones, pero también desde de la empresa", ya que, según ha recordado "allí donde estén las mujeres deben reivindicar la igualdad, porque es una cuestión de justicia social".



Pide "referencias realistas" sobre la mujer

La titular regional del Instituto de la Mujer ha reflexionado sobre la imagen que en ocasiones se ofrece sobre lo que representa una mujer exitosa y que, a su juicio, dista mucho de la realidad que viven las mujeres, que diariamente hacen frente a responsabilidades de trabajo fuera y dentro de casa por lo que se ha referido a la necesidad de que se visualicen "referencias realistas".



En este punto, Martínez ha reclamado el reparto igualitario de tareas familiares y domésticas y ha explicado que "no se trata de descargar de tareas a las mujeres, sino de compartir al 50 por ciento dichas responsabilidades, ya que las mujeres son el 50 por ciento de la sociedad y, por lo tanto, deben compartir el 50 por ciento de las tareas públicas y privadas para que la sostenibilidad del sistema sea la adecuada", es decir "las tareas de lo público, de lo laboral, de las decisiones, pero también del ámbito familiar".



Para ello, a su juicio, "es imprescindible que los hombres se corresponsabilicen, que se den cuenta de que no hay tareas propias de mujeres y de hombres" y ha añadido que "mientras no se llegue a entender eso, las mujeres van a tener muchas trabas para desarrollar sus carreras profesionales en el ámbito de la empresa o la política".



Ante esta situación, la responsable del Instituto de la Mujer se ha mostrado favorable a las medidas de discriminación positiva, ya que "cuando no hay medidas de corrección, la experiencia demuestra que las mujeres están infrarrepresentadas y aunque los hombres se hagan cargo de trasladar algunas de sus demandas, lo cierto es que nadie mejor que las mujeres para defender sus derechos".