Si no hay “marcha atrás” de Ciudadanos, Román tendrá desde este martes sueldo como alcalde

Temas relacionados Ahora Guadalajara Antonio Román Alejandro Ruiz Ciudadanos PP PSOE El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, volverá a tener sueldo del Ayuntamiento con una liberación parcial del 90 por ciento y un sueldo de algo más de 60.000 euros, gracias al apoyo de la formación de Ciudadanos, partido que le avaló para la investidura y que este martes tiene previsto apoyar esta propuesta aunque en ocasiones anteriores votara en contra.



"Votaremos probablemente a favor" ha adelantado el concejal de la formación naranja en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Bachiller, apenas unas horas antes de que esta cuestión vaya a la Comisión de Asuntos Generales de este martes 27 de junio. Será la tercera vez que se debata el sueldo del alcalde.



Lo que se llevará a la citada Comisión es la liberación parcial de Román con salario del Ayuntamiento de Guadalajara; asunto que, aunque sea aprobado este martes tendrá que ir posteriormente también a pleno, pero que si recibe el visto bueno en Comisión no es probable que sufra ningún cambio posterior.



A este respecto, y antes de que Ciudadanos haya mostrado a Europa Press su postura, el alcalde, a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa a primera hora de la mañana, ha vuelto a incidir en que, decida lo que decida esta Comisión, su intención es la de continuar como regidor con "dedicación plena, con o sin sueldo" los próximos dos años.



La liberación que propone para Román el equipo de Gobierno es del 90 por ciento de la jornada ya que el regidor quiere seguir manteniendo una parte de la misma dedicada a su profesión, la medicina.



Si bien la propuesta que irá este martes a la Comisión es de una liberación del 90%, en ocasiones anteriores lo que se planteaba era una liberación del 80%.



"Llevo veintidós años en este Ayuntamiento, diez de alcalde, y sólo he tenido retribución del Consistorio tres años", ha apostillado el alcalde, no sin antes matizar que la oposición tendrá que hacer lo que considere mejor y más conveniente para los intereses de todos.



Desde Ahora Guadalajara, en declaraciones a Europa Press, han vuelto a defender su oposición a esta propuesta, y no entienden que esto vaya a ir tres veces ya a pleno "ni que el alcalde esté mareando tanto la perdiz", ha señalado la concejala Susana Martínez.



Precisamente, el pleno del Ayuntamiento rechazaba por segunda vez esta liberación el pasado 28 de noviembre con el apoyo de Ciudadanos, PSOE y Ahora Guadalajara, pero en esa ocasión la propuesta era de una dedicación del 80% en vez del 90% actual y el sueldo de 60.000 euros.