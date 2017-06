Page cree que terminarán siendo los madrileños los que se hagan pruebas médicas en Guadalajara

Temas relacionados García-Page Convenio sanitario Hospital de Guadalajara El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pronostica que en unos años Guadalajara podrá prescindir "en algunas pruebas muy señaladas" de la dependencia de Madrid y augura incluso que en un momento determinado se invertirán los términos y habrá madrileños que precisen los servicios de aquí y avanza que se hará "sin coste alguno".



Así de contundente se ha mostrado el presidente de Castilla-La Mancha en la intervención que ha realizado en un foro sobre empresas de capital extranjero que se ha celebrado en Cabanillas del Campo, tras visitar previamente las obras del Hospital Universitario y de recién inaugurado PET-TAC.



En su intervención, el presidente regional ha precisado al respecto que, al amparo de la legislación nacional, que las personas de la vecina comunidad que precisen atención la tendrán sin ningún coste y sin necesidad de estar retribuyendo doblemente a algo que ya se paga con los impuestos.



Ha incidido García-Page que, a la vuelta de tres o cuatro años, Castilla-La Mancha podrá cumplir el compromiso de ser autónoma en términos sanitarios, que no es lo mismo que independiente, ha precisado.



"Todo lo que podamos arreglar por nuestros medios, lo haremos, pero sabiendo que se depende de España y del Sistema Nacional de Salud", ha indicado.



"Dentro de muy pocos años podremos decir que la inmensa mayoría de las pruebas médicas que necesitan nuestros ciudadanos se van a poder hacer no sólo en la Comunidad Autónoma sino en un radio de cercanía tremendo, óptimo", ha apostillado.



García-Page ha expresado su convencimiento de que con todas estas inversiones, Castilla-La Mancha se convertirá en una de las regiones con mejores servicios y más avanzados desde el punto de vista tecnológico de toda España.



APOYO A LA DONACIÓN DE AMANCIO ORTEGA

El presidente, en su intervención, ha roto una lanza a favor de la donación realizada por la Fundación Amancio Ortega a la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en los hospitales públicos españoles. Y precisamente lo ha hecho en la localidad de Cabanillas, donde Inditex tiene desde hace poco tiempo un centro logístico.



García-Page ha dicho que cuando escucha algunas declaraciones de ciertos dirigentes políticos o sociales que critican la firma de acuerdos por los cuales la Fundación que presidente Ortega dona dinero a la Administración para mejorar la Sanidad en materia de cáncer le "sorprende una barbaridad".



Y es que el presidente de Castilla-La Mancha cree que, lejos de criticar esto, debería ser "motivo de orgullo", y se ha preguntado si en vez de destinar este dinero para la Sanidad española fuera para Haití, "seguramente estaríamos todos celebrándolo", apostillaba.



Incluso ha ido allá y ha comentadp que incluso se le daría una placa si hubiese donado sangre o un riñón, y no entiende la razón por la cual se cuestiona que dé dinero.