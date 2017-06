Llevar a tu hijo a ver un concierto como este es ilegal en Castilla-La Mancha pero no en Madrid

Temas relacionados Música Ciudadanos Podemos PP PSOE Tabaco Los grupos municipales del Partido Popular, el PSOE, Ganemos y Ciudadanos presentarán en el próximo pleno del Ayuntamiento de Albacete una moción conjunta para instar a la Junta de Comunidades a que modifique la Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, con el fin de que a los menores se les permita el acceso a conciertos y actuaciones en directo, algo que actualmente tienen prohibido.



El objetivo de esta iniciativa es que los menores puedan entrar a bares, salas de fiesta, de baile y establecimientos similares cuando se realicen actuaciones en directo, siempre y cuando vayan acompañados por sus padres o tutores legales. Asimismo, tanto las administraciones públicas como los propios establecimientos deberán garantizar la prohibición a los menores de adquirir bebidas alcohólicas o tabaco.



Los cuatro grupos coinciden en recordar que tanto la Ley de Protección Jurídica del Menor como la Convención de los Derechos del Niño de 1989 de las Naciones Unidas establecen que las administraciones públicas deben promover y respetar el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural, artística y recreativa, y propiciar oportunidades apropiadas para ello, en condiciones de igualdad.



Las comunidades autónomas de Madrid, Cantabria, Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana (esta última en trámite parlamentario) - ya han modificado sus normativas regionales en este sentido, atendiendo a una demanda social cada vez mayor.



El concejal socialista Juanjo Segura ha expresado su convicción en torno a que el Gobierno regional será sensible a esta petición. De hecho, ha afirmado que "el Ejecutivo autonómico ya se había planteado la necesidad de revisar esta Ley, para que los menores puedan acceder, acompañados por sus tutores, a salas de conciertos".



"Es una posibilidad que nos plantearon los participantes en la última edición de la plataforma cultural Pulso Sonoro y que el PSOE se comprometió a atender, para permitir también, por ejemplo, que los menores puedan tocar e interpretar música en salas de conciertos", ha señalado.



La concejal de Ganemos María José Simón también se ha hecho eco de una de las preocupaciones que expusieron los artistas y promotores en el Pulso Sonoro, en el sentido de que la música está perdiendo a la juventud al haber cada vez menos contacto entre los jóvenes y la música real, ya que "se ha sustituido el consumo de música en directo por la música reproducida". Asimismo, ha indicado que no tiene muchos sentido que los menores puedan ver una corrida de toros y no puedan acceder a un concierto.



Por parte de Ciudadanos, su portavoz municipal, Carmen Picazo, ha resaltado que "la obligación de protección de las instituciones a los menores es compatible con la libertad de permitirles que acudan a conciertos y espectáculos en directo si lo hacen acompañados por sus padres y siempre que se les restrinja el acceso al alcohol y al tabaco".



"Desde las administraciones debemos procurar a los menores una oferta de ocio de acuerdo con los gustos propios de sus edades, contribuyendo también, en colaboración con los padres y con la comunidad educativa, a que aprendan a divertirse en estos espectáculos con normalidad y responsabilidad", ha dicho.



El Partido Popular ha señalado a través de su concejal Llanos Navarro que se trata de "una iniciativa necesaria y oportuna que viene a dar la posibilidad de que los menores puedan disfrutar también de espectáculos musicales y culturales", matizando que "siempre deberán cumplir las dos condiciones: que vayan acompañados de sus padres o sus tutores y que se garantice que no tengan acceso ni al alcohol ni al tabaco".